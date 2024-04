Der Wettbewerb "Snap the Pallet" soll ein neues Licht auf das Objekt der EPAL Europalette lenken. Sie diene längst nicht mehr nur als anonymes Transportmittel in der Logistikbranche, sondern habe sich zu einem Symbol für Kreativität und Wiederverwendung entwickelt: "Jeder von uns kennt EPAL Europaletten, die als Dekoration oder als Möbel benutzt werden. Unsere Intention ist es, mit diesem Wettbewerb die Kreativität und Vielfalt ihrer Einsatzmöglichkeiten zu zeigen", so Claudia Töller, General Manager der EPAL.



Für die Teilnahme am Wettbewerb müssen die Teilnehmer lediglich Fotos von EPAL-Paletten auf der Wettbewerbswebsite hochladen. Die Palette kann im Alltag oder in einem einzigartigen Kontext in Szene gesetzt sein. Zu gewinnen sind wöchentliche Geldpreise, die Hauptpreise werden im Juni vergeben.



Die EPAL lädt dabei nicht nur ihre über 1.600 Lizenznehmer und deren Mitarbeiter ein, sondern alle Menschen weltweit, in Ländern, in denen EPAL-Paletten zum Einsatz kommen. Dieser offene Ansatz spiegelte sich auch im ersten Fotowettbewerb 2021 wider, wie Diana Nebel, Geschäftsführerin von EPAL Italia, verdeutlicht: "Wir haben Fotos aus mehr als 30 Ländern erhalten, was die internationale Reichweite und das Gemeinschaftsgefühl dieses Wettbewerbs unterstreicht."

Der internationale Charakter wird zudem durch das Event der Hauptpreisverleihung hervorgehoben, die am 28. Juni 2024 in Rom im Rahmen der EPAL-Mitgliederversammlung stattfinden wird. Tatyana Sargsyan, Vize-Präsidentin der EPAL, zeigt sich begeistert von der Vorstellung, die zahlreichen Einsendungen zu begutachten: "Es wird spannend zu sehen, wie vielfältig die Lebenssituationen sind, in denen EPAL-Paletten auftauchen."



Teilnehmer und Interessierte können sich auf der Wettbewerbswebsite über die Gewinner der Woche informieren und die ausgezeichneten Fotos betrachten. Dort findet man auch die beeindruckenden Aufnahmen des ersten Wettbewerbs. Der "Snap the Pallet" Fotowettbewerb feiert die Schönheit im Alltäglichen und lädt dazu ein, die kreativen Möglichkeiten der EPAL Europaletten zu entdecken und zu teilen.