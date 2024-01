Der QR-Code auf EPAL-Europaletten kann nicht nur zum Erhalt von Informationen über den Standort und die Beladung der Palette und deren Ladung genutzt werden, sondern liefert auch Informationen über die Palette. Neben Daten zur Herstellung der Palette, welche die Fälschungssicherheit verbessern, zählen hierzu insbesondere auch Daten zu Material und Recycling sowie Tausch und Wiederverwendung. Der QR-Code wird von EPAL zum digitalen Produktpass entwickelt, so dass die neue EPAL Europalette QR bereits frühzeitig die zukünftigen gesetzlichen Anforderungen an den digitalen Produktpass erfüllen wird.

Der Druck von QR-Codes auf Palettenklötzen aus Spanholz ist mit vielen technischen Herausforderungen verbunden. Dies beginnt bei dem Inkjet-Druck in der Palettenproduktion einschließlich der Generierung der QR-Codes in Echtzeit und setzt sich fort bei den Anforderungen an die Lesbarkeit und Dauerhaftigkeit der QR-Codes. Gestartet als Forschungsprojekt in Kooperation mit dem Institut Fraunhofer IML im Jahr 2018, hat das EPAL Innovation Lab seit 2020 im Rahmen der eigenen Produktentwicklung viele Druck- und Produktionsverfahren erprobt und maßgeblich zu der Entwicklung von Know-How und neuer technischer Lösungen beigetragen, von denen die gesamte Holzverpackungsindustrie profitieren wird. Viele europäische Unternehmen und Verbände der Holzverpackungsindustrie haben bereits ihr Interesse an den Entwicklungsergebnissen der EPAL bekundet.