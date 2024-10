Am 25. September 2024 fiel der Startschuss für den dritten Durchgang des Mentoring-Programms „DamenLogistikMentoring“ (DLM), einer Kooperation des Damen Logistik Club (DLC) und der FH des BFI Wien. Unter dem Motto „Gemeinsam wachsen – Zukunft gestalten“ werden erneut junge Frauen dabei unterstützt, ihren Einstieg in die Logistikbranche zu meistern und sich langfristig auf Führungspositionen vorzubereiten.



"Wir haben viele tolle Frauen, die die Möglichkeit erhalten, sich zu positionieren und weiterzuentwickeln, indem sie eine erfahrene Mentorin zur Seite gestellt bekommen. Man sieht, dass es ohne wirklich konkrete Frauenförderung im mittleren, oberen Management sonst schwierig ist. Es ist schade dass man das überhaupt noch thematisieren muss, und das ist mein Ziel: Ich will, dass es kein Thema mehr ist. Aber wir sind noch nicht so weit als Gesellschaft oder als Branche. Deshalb ist es noch wichtig, die Frauen zu zeigen und vor den Vorhang zu holen", erklärte Doris Pulker-Rohrhofer, Hafen-Wien-Geschäftsführerin und Damen-Logistik-Club-Vorständin, im Gespräch mit Dispo.

Seit 2020 bietet das Programm Studentinnen und Absolventinnen der Studiengänge Logistik und Transportmanagement (Bachelor) sowie Logistik und strategisches Management (Master) die Möglichkeit, von erfahrenen Mentorinnen aus der Branche zu lernen und ihre berufliche Laufbahn gezielt zu planen.



Beim Kick-Off-Event an der FH des BFI Wien konnten sich die neuen Mentoring-Paare erstmals in entspannter Atmosphäre kennenlernen. Nach den Begrüßungen durch Eva Schiessl-Foggensteiner (Geschäftsführerin der FH des BFI Wien) und Doris Pulker-Rohrhofer referierte Rektor Andreas Breinbauer über aktuelle Herausforderungen in der Logistikbranche. In der anschließenden Keynote sprach Mentoring-Expertin Erika Kleestorfer über „Empowerment durch Mentoring“ und betonte die Bedeutung von gezielter Förderung in der beruflichen Entwicklung. Im Anschluss wurden die neuen Mentoring-Paare offiziell vorgestellt und konnten erste Einzelgespräche führen.



Das Mentoring-Programm bietet den Teilnehmerinnen nicht nur die Möglichkeit, von der Expertise erfahrener Mentorinnen zu profitieren, sondern auch, wertvolle Kontakte in der Branche zu knüpfen. „Unser Mentoringprogramm ermöglicht uns engen Kontakt zu den Studierenden. Unsere Mentorinnen sehen es als wichtige Aufgabe, junge Frauen für eine langfristige Karriere in der Logistik zu begeistern“, so Petra Höfinger, Geschäftsführerin der ART for ART Theaterservice

GmbH und Vorstandsmitglied des DLC. Doris Pulker-Rohrhofer ergänzt: „Wir brauchen weibliche Verstärkung in der Logistik, um die Herausforderungen der Zukunft mit Kompetenz und Kreativität zu meistern. Der DLC leistet mit dem Mentoringprogramm einen wichtigen Beitrag dazu.“



Von dem interdisziplinären Austausch profitieren beide Seiten: Mentees erlernen, ihre Fähigkeiten gezielt einzusetzen und in einer von Männern dominierten Branche Fuß zu fassen. Zudem können sie an allen Veranstaltungen des DLC gratis teilnehmen und wertvolle Kontakte in der Branche knüpfen. Mentorinnen erhalten neue Perspektiven, reflektieren ihren Führungsstil und entdecken junge Talente.



Beate Färber-Venz, Geschäftsführerin von Venz Logistik und ebenfalls im Vorstand des DLC, betont: „Mentoring ist immer eine Win-Win-Geschichte, weil jede Seite von der anderen profitieren kann. Beim DamenLogistikMentoring kommt noch das exzellente Netzwerk hinzu, das den Studierenden offen steht – und die Teilnahme an allen DLC-Veranstaltungen, die Gelegenheit bieten sich auszutauschen und Beziehungen zu knüpfen.“