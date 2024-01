Neben der Filmbranche setzt nun auch der Wiener Gesundheitsverbund auf den Hafen Wien, der nun als zentraler Lagerhalter dient. Dort werden nun 32.500 Produkte für die Standorte des Wiener Gesundheitsverbunds angenommen, kommissioniert, gelagert und verteilt – mit Ausnahme von Medikamenten.



„Es freut mich sehr, dass uns das gelungen ist, das unterstreicht auch die Bedeutung, die wir als Logistikzentrum haben. Unsere Lage ist ideal, man ist in kürzester Zeit in allen Spitälern in Wien. Man kann hier außerdem sehr umweltfreundlich anliefern, und wir haben noch dazu ein sehr sicheres Gelände, das rund um die Uhr bewacht ist. Wir sind auch Zolldienstleister, können also sozusagen das Rundum-Sorglos-Paket anbieten“, erklärt Doris Pulker-Rohrhofer.



Aktuell baue man auch für einen großen Kunden Hallen am Areal. „Das Unternehmen konzentriert sich auf die Produktion, wir konzentrieren uns auf die Läger.“ Man kenne deren Produkte und habe auch das entsprechende Gerät, um große Teile – der Kunde ist im Fahrzeugbau tätig – heben und transportieren zu können. Überhaupt sei die Nachfrage nach Lager am Hafen Wien extrem gestiegen. „Wir hatten und haben volle Läger. Alle unsere Lagerhäuser sind gefüllt.“ Das sei auch der Grund für den Neubau der Halle für den Industriekunden. Zusätzlich müsse man natürlich umschichten, und schneller in der Drehung verdichten und optimieren. Flexibilität sei hier enorm wichtig, so Pulker-Rohrhofer.