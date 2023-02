ZF beteiligt sich mit 25 Prozent an Embotech, einem Entwickler von Software für autonome Fahrzeuge. Die Unternehmen wollen dadurch maßgeschneiderte, skalierbare und zuverlässige Lösungen für vielfältige Anwendungen im Bereich Transport-as-a-Service (TaaS) auf abgesperrten Arealen realisieren. Dazu zählen Betriebshöfe, Häfen, Flughäfen, Bergbau- und landwirtschaftliche Betriebe sowie Busdepots.



Ein weiteres gemeinsames Projekt sei ein intelligenter und vorausschauender Geschwindigkeitsassistent, der den Verkehrsfluss, Straßenschilder und topografische Bedingungen berücksichtigt, so ZF in einer Aussendung.



„Unsere Vereinbarung basiert auf der gemeinsamen Vision, einander ergänzende Produkte und Technologien zu entwickeln, um eine zuverlässige und weltweit verfügbare Transport-as-a-Service-Lösung für den Nutzfahrzeugmarkt auf privaten Geländen aufzubauen“, so Philipp Helmich, Vice President of Vehicle Dynamics and Controls & Autonomous Driving bei der ZF-Division Commercial Vehicle Control Systems.

Mit der Partnerschaft erhält ZF den Zugriff auf Embotechs Software, mit deren Hilfe Fahrzeuge selbstständige Entscheidungen treffen können. Diese Software kombiniert ZF mit seiner Systemkompetenz in den Bereichen Sensorik, elektronische Steuerung und Aktuatorik für selbstfahrende Nutzfahrzeuge der Stufe 4, einschließlich der Technologieplattform ADOPT (Autonomous Driving Open Platform Technology).



Die Partnerschaft soll die Entwicklung von automatisierten Rangierlösungen vorantreiben – zunächst für den europäischen Markt, dann weltweit. ZF und Embotech stellen nach eigenen Angaben ein komplettes Ökosystem bereit, das kundenseitige Betriebsabläufe durch autonome, vernetzte und elektrifizierte Fahrzeuge, intelligente Interaktion mit der Infrastruktur sowie vernetzte Softwarelösungen verbessert.