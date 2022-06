FFG vergibt Förderungen im Bereich Elektromobilität

Die FFG hat eine F&E-Ausschreibung im Bereich Mobilität geöffnet: Die Ausschreibung „Zero Emission Mobility“ unterstützt technologie- und umsetzungsorientierte Projekte, die im Themenfeld Elektromobilität an der Integration von Komponenten, Systemen und Dienstleistungen zu einem ganzheitlichen Mobilitätssystem arbeiten.



Schwerpunkte sind Zero-Emission Vehicles, Zero-Emission Infrastructure, Zero-Emission Logistics & Mobility Solutions sowie flankierende Forschungsprojekte zu den Förderprogrammen Emissionsfreie Busse und Infrastruktur (EBIN) und Emissionsfreie Nutzfahrzeuge und Infrastruktur (ENIN).



Insgesamt befinden sich acht Millionen Euro im Fördertopf, Projekte können bis 14. Oktober in englischer Sprache eingereicht werden.



Darüber hinaus soll je eine F&E-Dienstleistung zu den Tehmen Right-to-Plug-Umsetzung und Integration in das Stromsystem finanziert werden. Dabei können Forschungseinrichtungen, Unternehmen und sonstige nicht-wirtschaftliche Einrichtungen gefördert bzw. finanziert werden. Um eine hohe Praxisrelevanz und zeitnahe Marktüberleitung von Forschungsergebnissen zu gewährleisten, ist eine ausgeprägte Konsortialbeteiligung von Industriepartnern anzustreben. Erwünscht ist darüber hinaus die Einbeziehung von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) oder Start-ups.