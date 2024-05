Jedes zweite Transport- und Logistikunternehmen schätzt das Risiko, durch die Auswirkungen des Klimawandels finanzielle Einbußen zu erleiden, derzeit als mittel bis hoch ein. Das ist das Ergebnis der aktuellen Trendstudie der Logistics Hall of Fame in Kooperation mit der Schunck Group. 75 Prozent der befragten Unternehmen investieren daher bereits in nachhaltigkeitsbezogene Handlungsfelder nach sogenannten ESG-Kriterien. ESG steht für die englischen Begriffe Environment, Social und Governance. Anhand der Kriterien berichten die Unternehmen, welche Leistungen sie in diesen Bereichen bereits erbringen. Dazu werden in den kommenden Jahren immer mehr Unternehmen gesetzlich verpflichtet.

>>> Lieferkettengesetz: Darauf haben sich die EU-Staaten konkret geeinigt

Bei der Betrachtung der einzelnen Verantwortungsbereiche nach ESG-Kriterien gaben die befragten Unternehmen an, vor allem in die Bereiche Compliance (83,3%), Klima (77,8%) und Mitarbeiter (72,2%) investiert zu haben. Auch Gesundheit und Sicherheit sind den Unternehmen sehr wichtig - 61,1% der Befragten haben hier bereits investiert.



Eine eher untergeordnete Rolle spielen die Bereiche Ressourcenknappheit (16,7%), Biodiversität und demografischer Wandel (jeweils 11,1%). "Für Logistikunternehmen ist es heute wichtiger denn je, sich aktiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen", betont Thomas Wicke, Geschäftsführer der Schunck Group. ESG-Kriterien - Umwelt, Soziales und Unternehmensführung - seien nicht nur Schlagworte, sondern entscheidende Faktoren, um das Kundenvertrauen zu stärken, regulatorische Risiken zu reduzieren und den langfristigen Unternehmenserfolg zu sichern.