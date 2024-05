Globale Unternehmen steht vor erheblichen Herausforderungen in ihren Lieferketten, wie die aktuelle "2024 Supply-Chain-Executive-Umfrage" des Technologieunternehmens Blue Yonder zeigt. Das auf digitale Transformationen in der Lieferketten- und Logistikbranche spezialisierte Unternehmen befragte 600 Führungskräfte weltweit, darunter einen Teil aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH-Region).



Die Ergebnisse sind alarmierend: 97 Prozent der Unternehmen in der DACH-Region berichteten von Unterbrechungen in ihren Lieferketten im vergangenen Jahr, was den höchsten Wert aller untersuchten Regionen darstellt. Global waren es insgesamt 84 Prozent, die angaben, im Vorjahr von Unterbrechungen der Lieferkette betroffen gewesen zu sein.

>>> "Es wird noch die ein oder andere Supply-Chain-Krise brauchen, um wachgerüttelt zu werden"

„Lieferkettenunterbrechungen bleiben eine erhebliche Herausforderung für Unternehmen“, betont Andrea Morgan-Vandome, Chief Innovation Officer bei Blue Yonder. „Angesichts der Tatsache, dass die Mehrheit der Unternehmen weltweit im letzten Jahr von Störungen betroffen war, liegt es auf der Hand, dass wir mehr denn je innovative Technologielösungen brauchen, die Unternehmen mit der notwendigen Resilienz versehen, um auf Störungen dauerhaft schnell und flexibel reagieren zu können.“



Dabei stellt vor allem der Personalmangel - zumindest in der DACH-Region - mit 49 Prozent eine bedeutende Ursache dar, während global Verzögerungen bei Lieferzeiten und Produktionsstillstände die größten Auswirkungen haben. Dies zeigt sich auch in den häufigsten Folgen der Lieferkettenunterbrechungen, die Verzögerungen bei der Lieferzeit für Kunden (42 Prozent) und Produktionsstillstände (42 Prozent) umfassen. In der DACH-Region wurden diese Probleme vor allem durch den Personalmangel verstärkt.

>>> TICKER: So beeinflussen die Houthi-Angriffe globale Lieferketten