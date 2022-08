Waku Robotics hat mit Waku Sense eine Software entwickelt, mit der Robot Operators effizient mit mobilen Robotern (AGVs, AMRs, FTS) arbeiten können. WAKU Sense soll die Auslastung jedes Roboters maximieren und einen reibungslosen Betrieb der Flotte durch Traffic Management gewährleisten.



“Waku Robotics kombiniert eine dringend benötigte Lösung, um die Automatisierung branchenübergreifend voranzutreiben, mit einem großartigen Team engagierter und erfahrener Unternehmer. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit”, sagt Malvine Komorek, Investment Managerin von Schauenburg International.



Franz Humer, Gründer von Agilox, sagt: „Waku Sense ist die erste Plattform, die in der Lage ist, verschiedene AMR/AGV-Anbieter zu orchestrieren, ohne die eigene Flotte oder die Hersteller der Roboter auszuschließen. WAKU Sense bringt alles auf ein Dashboard und integriert Sensoren, Gabelstapler und menschliche Operators. Sense ist bereits mit vielen Anbietern und vielen Technologien verbunden (wie bspw. JSON/REST, VDA5050, MassRobotics und viele mehr). Die Software ist wie gemacht für Robot Operators, die mit mehr als nur einem Roboteranbieter auf dem Shopfloor arbeiten müssen“.



“Wir freuen uns von starken Investoren unterstützt zu werden. Die finanziellen Mittel aus dieser Runde werden verwendet, um die Entwicklung und den Vertrieb von Waku Sense zu voranzutreiben,” sagt Sander Nijssen, Mitgründer von Waku Robotics.



Insgesamt investieren Schauenburg Ventures, Pi Labs, ein in London ansässiger PropTech VC, sowie Agilox-Gründer Franz Humer neben Plug and Play, Technologiegründerfonds Sachsen (TGFS), BITO Campus und Hans-Jürgen Cramer in Waku Robotics.