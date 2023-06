Sieger in der Kategorie "Lagertechnik-Hochhubwagen" wurde Crown mit dem SP 1500. Der Hochhub-Kommissionierer bietet eine Tragfähigkeit von bis zu 1.250 Kilogramm, Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 12 km/h und eine maximale Hubgeschwindigkeit von 0,71 m/s bei einer Hubhöhe von bis zu 11,2 Metern. Zahlreiche kundenspezifische Lösungen ermöglichen es dem Bediener, den Arbeitsplatz dank der Work Assist Rail nach seinen Wünschen einzurichten.



Die IFOY Jury wählte Arcos von DS Automotion zur besten Produktneuheit 2023 im Segment Intralogistik-Software". Die Innovationen zeichnen sich nicht nur durch die Prägung der Begriffe "planbare Autonomie" und "kooperative Navigation" als neue Kernfunktionen der Fahrzeugsoftware aus. Besonders hervorzuheben ist nach Ansicht der Jury auch die Konformität mit der flottenübergreifend genutzten Schnittstelle VDA-5050.



In der Kategorie "Start-up des Jahres" qualifizierten sich in diesem Jahr insgesamt fünf junge Unternehmen mit ihren innovativen Produkten und Lösungen für die Endrunde. Gewonnen hat schließlich Hunic mit seinem passiven Exoskelett "SoftEXO Lift". Das Assistenzsystem kann bei hohen und lang anhaltenden Belastungen durch wiederholtes Heben von schweren Gegenständen präventiv entlasten. Mit Hilfe der patentierten Rückenschiene wird die Wirbelsäule vollständig von zusätzlicher Belastung entkoppelt. Es werden keine Zugkräfte auf die Schulter ausgeübt, die zu einer zusätzlichen Belastung der Bandscheiben führen würden.



Der diesjährige Gewinner in der Kategorie "Special of the Year" war Jungheinrich mit seiner Gabelkamera addedVIEW mit Barcode-Scanning. Technisch ist das Gerät die erste volldigitale Gabelkamera in Serie, mit Full-HD-Auflösung, breitbandiger Automotive-Ethernet-Datenübertragung und Software zur Übergabe der Ergebnisse an jedes WMS.



Der IFOY Award 2023 in der Kategorie "Intralogistik-Roboter" geht ebenfalls an Jungheinrich. Das Unternehmen gewann mit dem PowerCube, einem automatischen Behälter-Kompaktlager, bei dem die Lagerbediengeräte nicht auf, sondern unter dem Behälterregal fahren. So lässt sich die Höhe der einzelnen Behälterstapel problemlos an die jeweilige Gebäudeinfrastruktur anpassen. Bei der Pilotanwendung, einem Einzelhandelsunternehmen aus der Schweiz, bleibt abzuwarten, ob sich die Erwartungen erfüllen werden. Das Potenzial sei auf jeden Fall vorhanden - so das Fazit des IFOY-Tests.



Die Baureihe EXH 14-20 Plus ist die jüngste Ergänzung des Elektrohubwagenprogramms von Still. Die neue Serie wurde mit Blick auf den Bediener entwickelt und brachte STILL einen IFOY AWARD in der Kategorie "Lagertechnikgeräte 'Lowlifter'" ein. Der EXH 16 mit einer Tragfähigkeit von 1,6 Tonnen und integrierter Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht bis zu 80 Millimeter kürzere Frontmaße sowie deutlich kleinere Wenderadien und Gangbreiten.