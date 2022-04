Damit lassen sich heterogene AMR- und FTS-Flotten zentral steuern

Flotten von Fahrerlosen Transportsystemen und autonome mobile Roboter vereinfachen die Arbeit im im innerbetrieblichen Materialflussprozess. Doch nur selten sind die Systeme der unterschiedlichen Hersteller von Transportrobotern miteinander kompatibel. Das gilt in erster Linie für das Flottenmanagement und die Leitsteuerungssoftware.



Mit der Middleware v stellt der Automatisierer cts eine Lösung vor, die verschiedene native Schnittstellen für die Integration von heterogenen AMR-Systemen bereitstellt: Sloxis unterstützt neben Plattformen von omron, MIR und Magazino auch die Kernfunktionen des offenen VDA5050-Standards und damit eine Vielzahl von Herstellern.



Auch die Einbindung konventioneller Flurfördergeräte sowie die Kommunikation mit SPS-Steuerungen von Produktionsmaschinen, Brandmeldeanlagen, Gebäudetechnik wie automatische Türen oder Aufzüge und Peripheriegeräten ist damit möglich. Sloxis übernimmt die Steuerung, das Management, die Koordination und Synchronisation aller angeschlossenen Systeme. Sloxis ist dabei ein komplett überarbeiteter und verbesserter Nachfolger der Middleware AIV Framework.



„Sloxis ist nicht einfach nur eine Schnittstelle für die Verbindung von autonomen mobilen Transportrobotern oder Industrierobotern mit Unternehmenssystemen. Vielmehr ermöglicht unsere Middleware eine nahtlose Integration von homogenen und heterogenen Flotten in bestehende Systemlandschaften unterschiedlichster Branchen und Industriesegmente“, so Philipp Eberherr, Leiter Smart Logistics bei cts. Einzigartig dabei sei die ganzheitliche Verknüpfung von Hardware und Software in die Intralogistik.



Die Bedienung von Sloxis ist dabei vollständig webbasiert. Eine Universal Map übermittelt nicht nur den aktuellen Standort aller AMR in der Produktionsumgebung und liefert per Klick auch einen Überblick über alle relevanten Daten zu Maschinen und Anlagen in Echtzeit. Zusätzlich können Workflows für Fahraufträge von übergeordneten Systemen automatisch übernommen, mit entsprechenden Vorlagen erstellt und übermittelt oder individuell mithilfe grafischer Übersichten selbst gestaltet werden.



Mittels vollständig modularen Aufbaus kann Sloxis den individuellen Bedürfnissen optimal weiter angepasst werden: von der automatischen Generierung von Transportaufträgen über rollenbasierte Konfigurationen, Nachverfolgungslösungen und Erweiterungen der Kommunikationsmöglichkeiten bis hin zur umfassenden Tür- und Aufzugssteuerung und dem Anschluss an Brandmeldeeinrichtungen.