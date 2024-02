„Vor allem Start-ups beginnen in der Regel klein und müssen sich oft erst finden“, erklärt Effner. Kleine Nachfragen und Chargen zu Beginn benötigen oft universale Lagermöglichkeiten. Hier sei ein Fachbodenregal ein guter Start, denn deren Vorteil sei die Vielseitigkeit. Neben Waren oder kommissionierten Kartons sind diese Regale in Aufbau und Maßen auch sehr gut geeignet, um Ordner, Bürobedarf oder andere Büroutensilien zu verstauen.



„Für Betriebe, die viele Kleinteile lagern und an diese schnell herankommen müssen, wie Werkstätten und Betriebe mit Montage- oder Installationsarbeiten, ist ein Schrägbodenregal mit Sichtlagerkästen perfekt geeignet“, erklärt Effner. Vorteil hier: Alle gelagerten Materialien sind direkt zu sehen und ohne Herausziehen den Kisten oder Kartons entnehmbar. „Vor allem bei Unternehmen, deren Kunden mitunter schnell Hilfe benötigen, rate ich dazu, diese Regalform im Lager einzusetzen, denn hier kann viel Zeit gespart werden, wenn der Zugriff ohne Suchen oder Herumkramen abläuft.“

