„Der Automatisierungsgrad wird in Zukunft sehr hoch werden“

Wie ist die Kundenstruktur von Knapp aufgebaut?



Hofer Wir haben rund 70 Prozent Bestandskunden. Mit manchen Kunden aus dem pharmazeutischen Bereich pflegen wir schon seit 40 Jahren Geschäftsbeziehungen. Daneben wickeln wir auch mit Onlinehändlern wie Zalando und Handelsketten in den USA große Rollouts ab. Wir sind aber auch der Partner für mittelständische Unternehmen, die Automatisierungslösungen suchen.

Ein wichtiger Aspekt unseres Stammkundengeschäfts sind Modernisierungen von bestehenden Anlagen, hier unterstützen wir unsere Kunden, damit ihre Systeme langfristig wirtschaftlich funktionieren und ihre Geschäftsmodelle unterstützen. Darüber hinaus streben wir auch in neue Geschäftsfelder, wie zum Beispiel den Bereich Filialautomatisierung, der derzeit stark nachgefragt ist. Auch im Bereich der Fertigung spielen unsere Technologien eine immer größere Rolle. In der Industrie ist der Facharbeitermangel ein großes Thema – man steht heute vor der Herausforderung, wie man Wissen von wenigen auf viele im Unternehmen verteilt, um die Qualität in der Fertigung zu sichern. Unser Ansatz dazu lautet: Quality and Qualification as a Service. Wir haben dazu einen Arbeitsplatz entwickelt, der mithilfe von künstlicher Intelligenz Mitarbeiter bei ihrer Arbeit, zum Beispiel dem Zusammenbau eines Getriebes, anleitet und gleichzeitig die Qualität prüft. So ein Arbeitsplatz ist bei Pankl Racing Systems bereits im Einsatz. Mit diesem neuartigen Arbeitsplatz – bei uns heißt er Smart Desk – kann wirklich jeder ohne Vorwissen arbeiten und muss dazu nicht einmal unsere Sprache beherrschen. Mit dieser Technologie haben wir große Rollouts geplant.

Darüber hinaus bieten wir bieten auch umfangreiche Software-Lösungen für Business Intelligence, beispielsweise erfassen wir detaillierte Artikelstammdaten mit einem eigenen Softwaretool, mit dem wir quasi die DNA jedes Artikels entschlüsseln. Denn häufig reichen die vorhandenen Artikelstammdaten wie Länge, Breite, Höhe und Gewicht nicht aus. Ein Roboter braucht beispielsweise genaue Informationen über die Beschaffenheit eines Artikels, wie er sich verhält, wenn er ihn greift und wieder ablegt. Diese Informationen können unsere Kunden oftmals nicht bereitstellen, darum haben wir eine Lösung für das Problem gefunden.



Daten sind das neue Gold gilt also nicht nur für große Tech-Konzerne?



Hofer Daten, Qualität und Optimierung sind der Schlüssel dazu, um Anforderungen unserer Zeit an die Logistik zu bewältigen. Mit unseren Business-Intelligence-Lösungen geben wir unseren Kunden die richtigen Werkzeuge an die Hand, um ihr automatisiertes System das ganze Jahr über effizient zu betreiben und zu den Spitzenzeiten – etwa zu Weihnachten und Ostern – alles aus dem System zu holen. Denn es bringt nichts, Kapazitäten für ein paar starke Tage im Jahr zu bauen, die dann das restliche Jahr über nicht benötigt werden. Auch das Skill-Management anhand von Daten wird immer wichtiger, mit unserer Software stellen wir sicher, dass Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten zur richtigen Zeit am richtigen Ort einsatzbereit sind. Generell sehen wir, dass der Bedarf an intelligenter Automatisierung und einem hohen Automatisierungsgrad stark steigt, denn es wird für unsere Kunden immer schwieriger Mitarbeiter zu finden.

Ein weiterer Schwerpunkt von uns ist deswegen auch das Thema Robotik mit künstlicher Intelligenz. Wir sehen, dass nach diesen Technologien eine sehr hohe Nachfrage besteht, denn einerseits ermöglichen wir mit intelligenter Datennutzung, dass Menschen ohne entsprechende Ausbildung Facharbeitertätigkeiten übernehmen und andererseits stellen wir Maschinen Informationen zur Verfügung, mit denen sie immer mehr Prozesse selbst abwickeln können.

Wie findet und bindet Knapp seine Mitarbeiter?



Hofer Wir sind über die Jahre zu einer sehr starken Marke geworden und wir sind bekannt als sicherer und zuverlässiger Arbeitgeber. Wir fördern unsere Nachwuchstalente, haben viele Kooperationen mit Schulen und Ausbildungsstätten und versuchen, die Menschen recht früh für die Themen Digitalisierung und Automatisierung zu begeistern. Man sieht allerdings auch, dass in Österreich, vor allen in unserer Region in der Steiermark und im Großraum Graz ein sehr großer Druck herrscht, um die besten Talente zu gewinnen. Als großer, traditionsreicher Betrieb in einem spannenden Umfeld haben wir hier sicher einen leichten Vorteil und können zum Beispiel auch Benefits bieten, die kleinere Betriebe nicht bieten können, etwa eine Kinderbetreuungsstätte oder Fahrgemeinschaften mit Elektroautos. Wir versuchen qualitativ zu wachsen, das bedeutet, wir suchen Personen, die im Mindset zu uns passen, die einen Leistungsanspruch an sich und ihre Arbeit haben und mit uns etwas bewegen wollen. Das müssen auch nicht immer fertig ausgebildete Fachkräfte sein – wir nehmen auch gerne Quereinsteiger und haben zur konsequenten Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter Trainingszentren geschaffen – wir bilden uns unsere Experten also selbst aus.