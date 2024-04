Die LogiMAT liegt hinter uns, und wie jedes Jahr war die Messe ein wahres Highlight für die Logistikbranche. Die Hallen waren sehr gut besucht und voll neuester Innovationen und Produkterweiterungen. Dabei fiel mir vor allem in Trend auf: Nämlich die zunehmende Integration verschiedener Lösungen und die Erweiterung des Produktportfolios. Damit meine ich, dass z.B. Hersteller von autonomen mobilen Unterflurrobotern (AMR) nun auch autonome mobile Gabelfahrzeuge anbieten und umgekehrt. Warum? Ich vermute, dass man damit beim Kunden das gesamt mögliche Kontingent aus einer Hand ausschöpfen möchte. Auch Aufbauten auf mobilen Roboterplattformen werden vielseitiger und eröffnen neue Möglichkeiten für effizientere Prozesse.



Doch was tut sich eigentlich auf den Märkten der Robotik?

Auch wenn 2023 ein schwieriges Jahr in der Robotik war, sprechen die Prognosen, Zahlen und Fakten eine eindeutige Sprache: Der Markt für robotergestützte Lösungen entwickelt sich weiterhin positiv. Laut aktuellen Studien wird der globale Markt für Logistikrobotik bis 2030 voraussichtlich um mehr als das Dreifache wachsen. Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile von Robotik-Lösungen, sei es in Bezug auf Effizienzsteigerung, Kosteneinsparungen oder Arbeitskräftemangel.



Auch gesellschaftlich tut sich einiges. Denken Sie nur an die vielen Debatten über die Auswirkungen von Automatisierung und künstlicher Intelligenz auf Arbeitsplätze und das Umfeld. Erst kürzlich wurde genau dies sehr bei einer Podiumsdiskussion, die ich als Gast mitverfolgt habe, ausgiebig diskutiert. Einige sahen darin eine Bedrohung, andere eine Chance. Aber eines ist sicher: Die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, verändert sich mit jedem Schritt, den die Robotik macht.



Apropos Schritte: In einem Lagerhaus habe ich vor einiger Zeit die dortige Robotertechnologie in Aktion erlebt und hatte die Assoziation einer perfekt choreografierten Tanzperformance, bei der jede Bewegung genau aufeinander abgestimmt war. Es war faszinierend zu sehen, wie die Roboter die Regale hoch- und runterfuhren und dabei die Ware präzise sortierten und kommissionierten.



Dabei ist der Plafond noch lange nicht erreicht und der Ausblick in die Zukunft der Robotik sehr vielversprechend. Denn Fortschritte in der künstlichen Intelligenz und Sensorik werden zu noch leistungsfähigeren und flexibleren Robotern führen. Diese werden nicht nur repetitive Aufgaben übernehmen, sondern auch komplexe Entscheidungen treffen können. Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine wird weiter intensiviert und neue Horizonte für die Logistik eröffnen.



Und was erwartet uns nun in der Zukunft der Robotik?

Nun, da können wir uns auf jeden Fall auf mehr Innovationen freuen. Vielleicht werden wir bald Roboter sehen, die noch komplexere Aufgaben übernehmen können. Wer weiß, vielleicht werden sie sogar Teil unseres täglichen Lebens, wie unsere eigenen kleinen digitalen Assistenten. Die Zukunft der Robotik ist aufregend und voller Möglichkeiten – ich für meinen Teil freue mich schon darauf zu sehen, wohin uns diese Reise führt!



Helmut Schmid ist Interim Manager, Startup Berater, Angel Investor und Robotik Enthusiast. Durch seine langjährige Erfahrung und sein Netzwerk als Geschäftsführer von namhaften Robotik Unternehmen wie etwa Agilox oder Universal Robots Germany, Mitgründer des Deutschen Robotik Verbandes und Host des Podcasts „Robotik in der Industrie“ hilft und unterstützt er Unternehmen aus den Bereichen der Robotik, Automatisierung und KI, sich gewinnbringend zu entwickeln und leistungsfähig am Markt zu positionieren. Für dispo wird er in unregelmäßigen Kommentaren Erlebnisse, Innovationen, Best Practices und vieles mehr direkt aus der Branche teilen.