Überhaupt konnte die Logimat bei allen messerelevanten Kennzahlen wachsen: Insgesamt besuchten 67.420 Menschen (+ 8,1 Prozent) die Fachmesse mit 1.610 Ausstellern (+ sechs Prozent), die 120 Produktpremieren zeigten. Auch die Nettoausstellungsfläche hat sich um 2.000 Quadratmeter auf gut 67.000 Quadratmeter erhöht. Insgesamt befanden sich an den drei Messetagen 101.649 Personen (Fachbesucher, Aussteller, Medienvertreter) auf dem Messegelände.



Spiegelt sich diese Steigerung auch an der Anzahl der Kundengespräche wider? Bei einer Umfrage von dispo scheinen die Aussteller durchwegs zufrieden zu sein: Für Holger Häring, Bereichsleiter Verkauf bei IGZ, ist aus der Sicht des Unternehmens ein „zumindest vorsichtiger Optimismus zurückgekehrt“, der sich in mehr Leads und Kundengesprächen äußerte. Auch in seiner Wahrnehmung wären mehr internationale Kontakte vertreten gewesen als in den Vorjahren. Auch der CMO der stow-Gruppe, Thomas Meyer-Jander, hat einen „Zuwachs an Standbesuchern und Leads“ gesehen. Für die stow-Gruppe mit ihren beiden Marken stow Racking und Movu sei es das erste Mal gewesen, beide Marken unter einem Dach auf der Logimat zu präsentierten. „Es war sehr erfolgreich und wir konnten Movu zum ersten Mal einer großen Anzahl von Kunden vorstellen.“



Laut Marktforscher waren 57 Prozent der Logimat-Besucher als Entscheider vor Ort, um sich ein Bild von den aktuellen Lösungsangeboten für die Intralogistik zu machen und die Angebote direkt miteinander zu vergleichen. 38 Prozent der Besucher hatten konkrete Investitionsvorhaben im Gepäck. Gut 24 Prozent der Fachbesucher erteilten auf der Messe einen Zuschlag oder werden Aufträge unmittelbar nach der Messe vergeben.



DB Schenker hat auch in diesem Jahr eine „sehr rege Besucherschaft wahrgenommen“, Klinkhammer Intralogistics konnte die Leads-Anzahl „tatsächlich zum Vorjahr nochmals steigern, was aus unserer Sicht an den großen Besucherzahlen, aber auch an der sehr guten Position unseres Messestandes in Halle 1 liegt“, erklärt Vertriebsleiter Thomas Preller gegenüber dispo. „Wir hatten neben vielen Bestandskunden auch eine Vielzahl von neuen interessierten Kunden am Stand. Hierbei ging es nicht nur um reinen Informationsaustausch, sondern auch wieder um ganz konkrete Projekte. Es gibt bereits nächste Woche die ersten Kundentermine von Neukontakten auf der Messe“, so Preller.



„Jeder sieht Silberstreifen für einen Aufschwung“, beschreibt Heimo Robosch, Executive Vice President der Knapp AG seine Wahrnehmung der Messe. Es hätte mehr Leads und Gespräche gegeben, „da es mehr Teilnehmer und eine generell im Vergleich zum Vorjahr positivere Stimmung“ gegeben hätte. Und bei auch Dachser war ein „Anstieg an Leads/Gesprächen klar zu verzeichnen. Zudem zieht die Logimat immer mehr internationales Publikum an“, erklärt Carsten Lindner, Department Head Contract Logistics Sales.



Die Open Logistics Foundation war erstmals auf der Logimat vertreten. Die gemeinnützige Stiftung ist seit zwei Jahren operativ tätig und wollte auf der Intralogistik-Messe die „große Vielfalt an Themen, die in den letzten Jahren vorangetrieben wurden, der Industrie präsentieren“, so COO Carina Tüllmann. Die Logimat wäre dafür die perfekte Gelegenheit gewesen. Neben Fachthemen wäre vor allem das Thema Kollaboration im Vordergrund gestanden. „Ein ehrliches "Das macht ja wirklich Sinn!", haben wir oft gehört. Viele waren auch überrascht darüber, dass es so etwas wie die Open Logistics Foundation nicht schon viel früher gab“, erklärt Tüllmann auf dispo-Anfrage. „Das Interesse hat unsere Erwartungen deutlich übertroffen und wir haben zahlreiche lange Gespräche geführt. Die Stiftung, die Arbeitsweise, die Community und die Projekte sind komplexe Themenwelten, die nicht schnell erklärt sind. Trotzdem haben sich die Besucher und Besucherinnen gerne die Zeit dafür genommen, ausführlich darüber zu sprechen und alles zu verstehen.“