Der US-Amerikaner Eugene Bradley Clark gilt als Erfinder des Gabelstaplers. Er hat den "Tructrator" 1917 als Plattformwagen mit Verbrennungsmotor für den innerbetrieblichen Materialtransport hergestellt. Im Jahr darauf wurden acht Wagen produziert, im folgenden Jahr bereits über 75 Stück. Noch heute trägt die Clark Material Handling Company seinen Namen.



Diese hat nun das Management-Team erweitert, um, wie es das Unternehmen formuliert, für den bevorstehenden Generationswechsel gerüstet zu sein.



Stefan Budweit wird ab sofort neben seiner Tätigkeit als Direktor Vertrieb und Marketing die Verantwortung der Betriebsleitung als COO (Chief Operating Officer) übernehmen. Budweit ist seit 2012 bei Clark Europe beschäftigt und blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung national wie international im Bereich Material Handling zurück.



Vor seinem Eintritt bei Clark Europe war er unter anderem als Key Account Manager für Toyota und Jungheinrich tätig. Seine Karriere bei Clark Europe startete Budweit als Business Development Manager. Hier war er für die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung der Clark Europe verantwortlich. Als Regional Sales Manager in Skandinavien und Teilen Deutschlands baute er zudem maßgeblich die Vertriebsaktivitäten des Staplerspezialisten aus.



Mit sofortiger Wirkung wurde ebenfalls Thomas Bach als Direktor R&D und Einkauf in die Managementriege aufgenommen. Bach startete im Jahr 2015 nach einem Masterstudium Maschinenbau seine Karriere bei Clark Europe als Entwicklungsingenieur. Hier stellte er sein Können bei der Konstruktion und Entwicklung von Flurförderzeugen und Lagerhaustechnik unter Beweis. 2020 übernahm er die Teamleitung des Konstruktions- und Entwicklungsbereichs und koordiniert hier unter anderem die Entwicklungs- und Konstruktionsprojekte. Zudem leitet er die Zusammenarbeit mit internationalen Zulieferern und entwickelt gemeinsam in Abstimmung mit den weltweiten Clark Werken in USA, Korea, Vietnam und China die Entwicklung der Produktstrategie und -planung.



„Mit der neuen strategischen Aufstellung unseres Managementteams haben wir uns für die Zukunft optimal gerüstet, damit wir uns zum einen zukünftigen Herausforderungen und zum anderen den steigenden Anforderungen unserer Kunden noch besser stellen können“, erklärt Rolf Eiten, President & CEO von Clark Europe, dem weiterhin die Bereiche Vertrieb und Finanzen direkt unterstellt sind.