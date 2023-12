"Vor fünf Jahren waren Lagerhäuser noch zurückhaltend, wenn es darum ging, von einem dunklen Netzwerk in die Cloud zu wechseln. Doch mit dem zunehmenden Einsatz intelligenter Technologien und automatisierter Tools in den Lagern wächst der Bedarf an Konnektivität über die traditionellen Lagergrenzen hinaus. Betriebsleiter erkennen die Notwendigkeit, ihre Mitarbeiter mit den Unternehmenssystemen zu verbinden, auch wenn sie Aufgaben an entfernten Standorten, in Pop-up-Lagern usw. ausführen. Im Jahr 2024 werden die Betriebsleiter umdenken und den Cloud-basierten Zugriff auf Anwendungen akzeptieren und das Potenzial der 5G-Konnektivität zur Verbesserung ihrer Lagerabläufe begrüßen".