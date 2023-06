Ein Jahresumsatz von 90 Millionen Euro und ein Gewinn von 57,5 Millionen Euro vor Steuern für das Jahr 2022 beschert der Element Logic Gruppe ein Rekordjahr. Schon 2021 hat das Unternehmen seinen Umsatz fast verdoppelt, 2022 betraf die Steigerung sogar über 100 Prozent im Vergleich zu 2021.



"Wir agieren in einem Markt mit generell starkem Wachstum", analysiert Dag-Adler Blakseth, Unternehmensgründer und CEO der Gruppe, die Gründe für die erneute Verdopplung des Umsatzes. "Darüber hinaus verfügen wir über engagierte und strategisch ausgerichtete Vertriebsteams. Und schließlich liefern wir Lösungen von hoher Qualität mit kurzen Lieferzeiten."



Das Unternehmen hat im letzten Geschäftsjahr das deutsche Softwareunternehmen S&P Computersysteme in die Gruppe integriert und damit auch die Kapazitäten für die Verknüpfung von Hardware- und Softwarelösungen gesteigert.



Darüber hinaus erweitert die Zusammenarbeit mit dem Robotik- und Automatisierungsunternehmen Addverb Technologies das Lösungsspektrum im Bereich der Autonomen Mobilen Roboter (AMR). "Wir bieten unseren Kunden jetzt eine breite Palette von Intralogistiklösungen rund um das Thema Autostore, vom eOperator bis hin zu AMR, die durch unsere Software vernetzt und optimal zusammenarbeiten", so der Unternehmensgründer.



Ein bedeutender Faktor für das Ergebnis von Element Logic im Jahr 2022 sei die fortschreitende Expansion des Unternehmens gewesen. Durch die Übernahme des amerikanischen Unternehmens SDI Industries, einem Anbieter von schlüsselfertigen Automatisierungs- und Sortierlösungen, erweiterte Element Logic seine Präsenz in den USA und Lateinamerika um acht neue Standorte.



Die amerikanische Zeitschrift Modern Materials Handling führte Element Logic kürzlich bereits unter den Top 20 Systemlieferanten der Welt. "Wir haben uns den attraktiven US-Markt mit einem starken Partner erschlossen, der unsere Wachstumsstrategie beschleunigt und sehr gut zu uns passt", kommentiert Blakseth.



Die globale Expansion von Element Logic habe allerdings gerade erst begonnen hat. "In diesem Jahr expandieren wir in den asiatisch-pazifischen Raum", fügt der Geschäftsführer hinzu.