Der Entwickler und Ingenieur des neuen Produkts von Hovmand spricht von einer "Revolution": Mit Hilfe der motorisierten Hinterräder des Hubgerätes können mehrere hundert Kilogramm mühelos bewegt und gehoben werden, was das Risiko von körperlicher Überlastung und arbeitsbedingten Verletzungen reduziert.



„Es ist eine Revolution für die Branche, das ist sicher. Ich sehe den Hebelift als eine neue Ära für ergonomische Hebelösungen.“ Das Revolutionäre beziehe sich dabei auf die e-drive-Funktion. Dieses Feature sorge dafür, dass sich der Nutzer des Hebelifts erheblich weniger anstrengen müsse und einer geringeren körperlichen Belastung als beim manuellen Transport ausgesetzt sei.



In die Hinterräder des Hebelifts sind Motoren eingebaut und der Griff ist mit Sensoren ausgestattet. Wenn das Material von A nach B bewegt werden muss, legt der Nutzer seine Hände auf den Griff und übt leichten Druck aus – die Sensoren erkennen, dabei in welche Richtung der Nutzer schiebt, zieht oder dreht und unterstützen ihn dabei, indem sie den Motor starten, wie beispielsweise bei einem E-Bike.



Die eingebauten Motoren ermöglichen das reibungslose und mühelose Fahren über weiche Bodenbeläge wie Linoleum. Darüber hinaus ist der Hebelift leicht zu drehen und manövrieren – auch in engen Produktionsbereichen und Lagerstätten.