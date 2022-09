Geodis, ein globaler Transport- und Logistikanbieter, und Locus Robotics, ein Anbieter von autonomen mobilen Robotern (AMRs) für Fulfillment-Lager, haben eine neue Expansionsvereinbarung. In den nächsten 24 Monaten ist der Einsatz von insgesamt 1.000 LocusBots an weltweiten Lagerstandorten von Geodis vorgesehen. Es handelt sich um einen der bisher größten AMR-Deals der Branche.



„Da wir uns weiterhin mit branchenweiten Herausforderungen wie der rasant steigenden Nachfrage im E-Commerce und dem Mangel an Arbeitskräften auseinandersetzen müssen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir dabeibleiben, die innovativsten und effektivsten Automatisierungslösungen für unsere Lager zu implementieren, damit wir unsere Kunden optimal bedienen können", so Eric Douglas, Executive Vice President of Technology and Engineering bei Geodis für Nord- und Südamerika.

„Der kollaborative Multi-Bot-Ansatz von Locus hat seine Effektivität und Zuverlässigkeit an jedem unserer Standorte unter Beweis gestellt und gibt uns die Möglichkeit, die Leistung problemlos zu skalieren und gleichzeitig eine sichere, intelligente Arbeitsumgebung für unsere Mitarbeiter zu schaffen."



Geodis setzt Locus AMRs derzeit an 14 Standorten auf der ganzen Welt ein. Die integrierte Flexibilität, Skalierbarkeit und der schnelle ROI von Locus würden Geodis bei der Belieferung seine Kunden helfen, erklärt Rick Faulk, CEO von Locus Robotics. „Diese strategische Expansion versetzt Geodis in die Lage, die Anforderungen der heutigen wachstumsstarken Lagerhäuser zu erfüllen."



Geodis und Locus Robotics begannen ihre Zusammenarbeit 2018 an einem Standort in Indiana. Der Logistikdienstleister setzt die Technologie von Locus ein, um seine Mitarbeiter bei dem komplexen Kommissionierungsprozess zu unterstützen. Seitdem hat die Locus-Lösung die Produktivität, Flexibilität und Agilität gesteigert und gleichzeitig die Arbeitsumgebung für die Mitarbeiter verbessert, indem lästige, sich wiederholende Aufgaben reduziert wurden.



Angesichts des explosionsartigen Anstiegs des elektronischen Handels und des anhaltenden Arbeitskräftemangels ist der Einsatz von Automatisierungsrobotern zu einer kritischen, strategischen Notwendigkeit geworden, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden. LocusBots unterstützen E-Commerce-Lager von Geodis bei der Abwicklung von Kommissionierung und Bestandsauffüllung, wodurch der Durchsatz deutlich erhöht und die Lieferprozesse beschleunigt werden. Unproduktive Wegezeiten werden erheblich reduziert, das Manövrieren schwerer manueller Wagen durch das Lager entfällt, die körperlichen Anforderungen an die Mitarbeiter werden gesenkt.