Am 1. Februar empfing Harald Schröpf seinen Nachfolger als CEO im TGW-Headquarter in Marchtrenk. Mit der offiziellen Staffelübergabe an Henry Puhl ist der Führungswechsel nun vollzogen. „Ich freue mich sehr, dass der Startschuss für meine neue Funktion gefallen ist", so Puhl. Der scheidende CEO Harald Schröpf tritt auf eigenen Wunsch in den Ruhestand.



Vor seinem Einstieg bei TGW Logistics fungierte Henry Puhl als Chief Technology Officer der KION Group und war zuvor für globale Unternehmen wie die Claas Gruppe oder John Deere (Deere & Company) tätig. Der 53-jährige Manager blickt auf einen hohen internationalen Track-Record in der Industrietechnik- und Automatisierungsbranche.



Als Stiftungsunternehmen bringt TGW Logistics ein einzigartiges Setup mit, in dem Leistung eine zentrale Rolle spielt, aber auch der Mensch in seiner Individualität viel Raum erhält. Das deckt sich mit meinem Führungsverständnis, in dem Ergebnisorientierung, Vertrauen und Empowerment gleichermaßen wichtig sind“, so Puhl. „Die ʽIdee TGWʼ und die Stiftungsphilosophie ʽMensch im Mittelpunkt – lernen und wachsenʼ bilden unseren Handlungsrahmen und sind ein starkes Fundament für die Zukunft“, so Puhl zu seiner neuen Aufgabe.