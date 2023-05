Kürzlich hat der Vice President of Customer Fulfillment and Global Ops Services für Nordamerika und Europa bei Amazon, Stefan Perego, gegenüber CNBC die Einsatzbereiche des Internet-Riesen für Künstliche Intelligenz in der Logistik beschrieben.



Demnach konzentriert sich Amazon derzeit auf den Einsatz künstlicher Intelligenz, um die Lieferung zu beschleunigen. Durch KI soll die Entfernung zwischen Produkten und Kunden minimiert werden. Hier könne beispielsweise der Transport optimiert werden - beispielsweise durch die Kartierung und Planung von Routen unter der Berücksichtigung von Variablen wie dem Wetter, so Perego.

Doch vor allem auch die Lagerhaltung soll durch den Einsatz von KI optimiert werden. Laut Perego sollen durch Künstliche Intelligenz Produkte besser platziert werden: "Der Bereich, den wir für entscheidend halten, um die Servicekosten zu senken, ist die Platzierung des Inventars", so der VP. Durch die Masse an Produkten sei es sehr komplex zu entscheiden, wo dieses Inventar platziert werden solle, so Perego gegenüber CNBC. "Und zwar so, dass wir die Entfernung zum Kunden verringern und die Liefergeschwindigkeit erhöhen."

Im Sinne einer Regionalisierung sollen Produkte aus dem nächstgelegenen Lager an den Kunden geliefert werden - und nicht aus einem anderen Land bzw. anderen Teil des Landes. Dies erfordert jedoch eine Technologie, die Daten und Muster analysieren kann, um vorherzusagen, welche Produkte wo nachgefragt werden. Hier komme dann die KI ins Spiel.



Laut Perego kommt Amazon mit seinen Bemühungen gut voran. In den USA werden nach Angaben des Unternehmens inzwischen mehr als 76 Prozent der von Kunden bestellten Produkte von Fulfillment-Zentren in ihrer Region ausgeliefert.