Als neue Mitglieder der Geschäftsleitung komplettieren Johannes Holas und Dirk Bockelmann seit Anfang 2023 das Führungsteam der DFT (Dürkopp Fördertechnik). Sie verstärken die bisherige Geschäftsleitung, bestehend aus Sigurd Völker (Geschäftsführer) und Helmut Schmitz (Prokurist).



Johannes Holas verantwortet die Bereiche Strategie und Konzernintegration. Er verfügt über elf Jahre Führungs- und Managementerfahrung in der Knapp AG. Nach internen Stationen in den Bereichen Solution Design, Systems Engineering war er zuletzt als VP der Business Unit Fashion tätig.



Dirk Bockelmann ist verantwortlich für Vertrieb und Marketing. Er hat in den vergangenen 19 Jahren Führungs- und Managementerfahrung bei Wincor Nixdorf, NCR und Becton Dickinson (Rowa) gesammelt; zunächst im Bereich Services Operations, Services Sales und später in der weltweiten Vertriebsverantwortung.



Gemeinsam mit der bestehenden Geschäftsleitung soll nun der weitere Ausbau der Marktposition auf internationaler Ebene forciert und die weitere Konzernvernetzung mit dem Mutterkonzern forciert werden.



„Die weitere Integration in die Software- und Prozesslandschaft des Knapp Konzerns eröffnet neue Möglichkeiten für DFT. Seit der Übernahme von DFT durch Knapp im Jahr 2010 hat sich viel im Markt verändert, beide Unternehmen sind schon oft gemeinsame Wege in Projekten gegangen. Für weitere Vernetzung ist nun die richtige Zeit gekommen, um neue Wettbewerbsvorteile für beide Unternehmen zu heben.“ erklärt Johannes Holas.