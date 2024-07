„Eine möglichst hohe Performance dank Automatisierung kann nicht das alles entscheidende Kriterium sein“, erklärt Alfred Meyer. „Erfolg in der Intralogistik bedingt gleichermaßen ein Höchstmaß an Qualität bei kontinuierlicher Prozesssicherheit. Vor diesem Hintergrund haben wir bei IGZ unsere Best-Practices entwickelt, sodass das vollständige Potenzial der SAP Standardsoftware ausgeschöpft wird. Künstliche Intelligenz spielt hier schon lange eine zentrale Rolle.“



In diesem Sinne wird für BHS Global Logistics auch die Migration auf SAP Transportation Management (SAP TM) kein kompletter Neustart sein, da die KEP-Anbindung, Labelerstellung etc. bereits in SAP EWM mit dem Best Practice Extended SAP Express-Ship-Interface gelöst ist. Mit SAP TM eröffnen sich zum Beispiel neue Möglichkeiten bei der Transportplanung, der Frachtkostenberechnung sowie der Lagerintegration. „Ziel ist eine vollumfängliche SAP S/4HANA Lösung, bei der EWM und TM sowie alle SD-, PP-, MM-, QM- und FI/CO inkludiert sind“, so Alexander Walberer.