Im Jahr 2001 hat der E-Commerce-Anbieters Webvan Insolvenz angemeldet, was letztlich zur Idee des Mobile Robotic Fulfillment Systems führte: Mountz führte den Niedergang seines ehemaligen Arbeitgebers auf unflexible Intralogistiksysteme und hohe Kosten bei der Auftragsabwicklung zurück. Das inspirierte den Amerikaner dazu, eine Methode für die Kommissionierung, Verpackung und den Versand von Aufträgen zu entwickeln, die jeden Artikel zu jeder Zeit an jeden Logistikmitarbeitenden liefern kann.

>>> Finden Sie hier mehr Lösungen und Anwenderberichte zum Thema Kommissionierung

Um seine Idee zu verwirklichen, suchte Mountz Unterstützung beim KI- und Softwareexperten Peter Wurman und beim Robotik- und KI-Pionier Raffaello D'Andrea und gründete 2003 gemeinsam mit seinen beiden Kollegen Distrobot. Im Jahr 2005 wurde daraus Kiva Systems. Mountz fungierte als CEO, während Wurman und D'Andrea die Co-CTOs wurden. Gemeinsam entwickelten sie das mobile Fulfillment-System Kiva.



Das Herzstück des Systems sind mobile Transportroboter, die für die kontinuierliche Bewegung der Waren in kleinen Regalen zwischen den Lagerbereichen und den Kommissionierplätzen sorgen. In herkömmlichen Logistikzentren mussten die Angestellten täglich bis zu 15 Kilometer gehen, um die Produkte in den Regalen zu suchen. Mit dem Mobile Robotic Fulfillment System werden die Bestände stattdessen in der Mitte des Lagers konsolidiert. Die Mitarbeitenden befinden sich an Kommissionierstationen im Umkreis. Sobald eine Bestellung eingegangen ist, werden die mobilen Transportroboter aktiviert, um das richtige Mini-Regal zu holen und es einem Mitarbeitenden zu bringen, der die bestellten Produkte in einen Versandkarton legt. Das Prinzip lässt sich schnell und kostengünstig erweitern. Die Investition amortisiert sich in der Regel in weniger als zwei Jahren. Lange Laufwege und unfallträchtige Transporte mit Gabelstaplern gehören damit in vielen Lagern des Handels der Vergangenheit an.



Das Geheimnis des Kiva Systems liegt in der kostengünstigen Ausstattung und den leistungsstarken Algorithmen, sowohl auf den Robotern als auch auf den Servern. Die Geräte navigieren sicher durch das Distributionszentrum, indem sie zunächst Daten aus verschiedenen Sensoren wie Kameras und Trägheitssensoren zusammenführen, um die Position des Roboters im Lager zu bestimmen. Dann führen sie Aufträge aus, die durch drahtlose Kommunikation orchestriert werden, was sicherstellt, dass keine Kollisionen auftreten können. Die Software-Algorithmen in der Cloud sorgen dafür, dass das System die Zeit der Angestellten und des Roboters optimal nutzt.