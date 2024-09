Ein erstes Pilotprojekt in einem begrenzten Bereich mag schnell gestartet und leicht zu kontrollieren sein. Doch der flächendeckende Einsatz von AMR als Standard für den innerbetrieblichen Transport stellt Unternehmen vor ganz andere Herausforderungen. Die nahtlose Integration in komplexe Steuer- und Leitsysteme, die flexible Reaktion auf schwankende Auftragslagen und die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit auch in turbulenten Zeiten – all das erfordert eine sorgfältige Planung. Einige Unternehmen haben hier bereits teures Lehrgeld bezahlen müssen.

>>> Mobile Robotik: In der Praxis vor allem für den Palettentransport interessant