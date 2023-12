In Lelystad, 60 Kilometer östlich von Amsterdam, entsteht in den kommenden Jahren das 155.000 m² große Logistikzentrum des Modeherstellers Bestseller. Das Logistics Center West (LCW) soll mit modernster Technologie ausgestattet werden, um die Effizienz zu steigern und optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen. "Durch unsere Partnerschaft mit Knapp wollen wir eines der am stärksten automatisierten Logistikzentren in der Modeindustrie und in ganz Europa bauen. Die Investition in eine Technologie dieser Größenordnung wird die Effizienz des Zentrums und den Distributionsprozess der Waren von an Einzelhandelskunden in unseren größten Märkten optimieren", sagt Allan Kyhe Kjærgaard, Logistikdirektor bei Bestseller.



Automatisierte Einzelstückkommissionierung und Palettierung, ein automatisches Palettenlager- und -handlingsystem und mehr als 1.400 Roboter, die das Fulfillment im automatischen Lagersystem OSR Shuttle Evo optimieren, sind nur einige der Technologien, die Knapp im LCW implementieren wird. "Die innovativen Ansätze, die wir mit unserer Technologie und unserer Expertise mit diesem Konzept verfolgen, bieten Bestseller zahlreiche Vorteile entlang ihrer Supply Chain. Das One-Touch- und Low-Complexity-Konzept ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von Logistikzentren", sagt Knapp-COO Franz Mathi.

Das neue System soll 20.000 Bereitstellungen pro Stunde leisten, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem aktuell größten Systems des Unternehmens ist. "Das Ziel für dieses Logistikzentrum ist eine One-Touch-Automatisierung, bei der die Waren mit nur wenigen manuellen Eingriffen vereinnahmt, bearbeitet und versendet werden. Die Dynamik der Lösung erhöht die Effizienz und verringert das Risiko durch Redundanzen, die durch den Ausfall einzelner Roboter bei der Ein- und Auslagerung von Artikeln entstehen können", sagt Allan Kyhe Kjærgaard, Logistikdirektor bei Bestseller.







Das vollautomatische Kommissionieren von Fashionartikeln gilt als besonders schwierig. Im Gegensatz zu formstabilen Artikeln sind Modeartikel für Roboter schwieriger zu erkennen und zu handhaben. Bei LCW sind spezielle Kommissionierroboter, die Pick-it-Easy Robots, mit künstlicher Intelligenz im Einsatz und ergänzen die Arbeiten an den manuellen Kommissionierarbeitsplätzen.





Ende 2026 soll das LCW voll betriebsbereit sein, 600 Mitarbeiter:innen sollen dann dort beschäftigt sein. Mehr als die Hälfte von ihnen wird Hand in Hand mit Robotern arbeiten. Die Automatisierungstechnologien sollen körperlich anstrengende Aufgaben wie das Beladen von Paletten erheblich erleichtern und gleichzeitig dazu beitragen, repetitive und manuelle Arbeit zu verringern.



Gleichzeitig schafft die Investitionen in die Automatisierungstechnik neue Arbeitsplätze für hochqualifizierte Arbeitskräfte, wie etwa Wartungstechniker, Datenanalysten, Maschinenbau-, Elektro- und Softwareingenieure sowie Spezialisten für Prozessoptimierung und kontinuierliche Verbesserung. "Das neue Lager legt den Grundstein für das Kundenerlebnis von Bestseller. Die Auftragsströme werden von der Software auf die unterschiedlichen Bereiche und Technologien aufgeteilt. Mitarbeiter:innen an systemgeführten Ware-zur-Person-Arbeitsplätzen arbeiten Seiten an Seite mit den KI-gestützten Pick-Robotern und stellen die Lieferungen an die Filialen zusammen. Die Kombination von Robotik und Menschen ermöglicht höchste Effizienz und Qualität und schafft gleichzeitig eine hervorragende Arbeitsumgebung", sagt Johannes Holas, Vice President Fashion Solutions bei Knapp.