"Wenn es um transparente Polybeutel im E-Commerce-Fulfillment geht, hat die Pick-and-Place-Automatisierung eine Marktdurchdringung von weniger als einem Prozent. Die größten E-Commerce-Marktplätze der Welt arbeiten seit Jahren daran, aber herkömmliche Greifer haben die Erfolgsquote immer auf weniger als 70 Prozent begrenzt", stellt Preben Hjørnet, CTO der Gripper Company, fest.



Nun haben drei Hersteller - Zivid, Fizyr, und die Gripper Company - die nach eigenen Angaben weltweit erste hochzuverlässige Roboter-Kommissionierzelle vorgestellt, die in der Lage ist, transparente Polybeutel in Umgebungen mit hoher Variabilität und gemischtem Material robust zu handhaben. "Durch diese Zusammenarbeit wird die beste derzeit verfügbare Durchsatzgeschwindigkeit mehr als verdoppelt, bei deutlich höheren Erfolgsraten", so Preben Hjørnet.



Die Kombination der Zivid 2+ 3D-Kamera mit der Deep-Learning-Computer-Vision-Software von Fizyr ermögliche es, transparente Objekte robust handzuhaben. Fizyr identifiziert jedes Objekt mit Hilfe von Segmentierung, Formerkennung und Materialerkennung, und seine Algorithmen priorisieren die zu ergreifenden Maßnahmen mit kaskadierenden Überlegungen, die erkennen, welche Objekte auf anderen liegen, wo und wie die Oberflächen der Objekte beschaffen sind, ob der Greifer des Roboters ausreichend Platz hat, um sich zu bewegen, wo er seine Aufgabe beginnen muss und mehr.

Fizyr weist dann den Roboter an, den MAXXgrip von The Gripper Company optimal einzusetzen. Nach jeder Entnahme ermöglicht ein neues Bild dem Fizyr eine Neuberechnung, die Berücksichtigung aller aufgetretenen Änderungen und die Anweisung des nächsten Roboterschritts - in einem Bruchteil einer Sekunde.



Der Roboter muss nie langsamer werden und arbeitet dank der sofortigen Bilderfassung, -verarbeitung und -anweisung durchgängig mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit. Er kann bis zu 1.200 schnelldrehende Konsumgüter pro Stunde in Umgebungen mit hoher Variabilität, einschließlich transparenter Polybeutel, aufnehmen, bewegen und platzieren. Die erste Roboterzelle ihrer Art ist in der Lage, eine Vielzahl von Waren und Verpackungsarten zu handhaben, darunter Schuhkartons, Bücher, Teleskopschachteln und Stylepack-Bekleidungsbeutel, die zu Engpässen in der Auftragsabwicklung führen.