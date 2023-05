Laut Christopher Schütte, der diesen Ansatz auf der Smart Automation Austria gezeigt hat, wird die Zahl der Beschäftigten, die statische Manipulationsaufgaben in Lagern ausführen, voraussichtlich von 4,3 Millionen im Jahr 2022 auf 7,5 Millionen Vollzeitäquivalente im Jahr 2030 ansteigen. Hinsichtlich des sich verschärfende Personalmangels, steigenden Wettbewerbs und steigender Lohnkosten gewinnt die Automatisierung dieser Prozesse aktuell enorm an Bedeutung.



Aufgrund der hohen Komplexität, die eine Roboter-Intelligenz beherrschen müsste, gibt es heute wenige Anbieter, die Lösungen für diese Probleme anbieten. Meist handle es sich dabei um Start-Ups mit geschlossenen Lösungen, so Schütte. Heutige Preisen seien zudem meist nur in Hochleistungsprozessen zu rechtfertigen. „Die Durchdringungsrate für einen autonomen Kommissionier-Roboter liegt heute bei etwa zehn Prozent, was zu einem offenen Potential von hunderttausenden von Roboterzellen führt. Studien zeigen, dass dieser neue Markt ein durchschnittliches, jährliches Wachstum von über 58 Prozent zwischen 2021 und 2027 erfahren wird“, so Schütte im Gespräch mit dispo.



Siemens möchte damit die Barrieren zur Marktdurchdringung reduzieren, die Akzeptanz dieser neuen Technologie bei Endanwendern erhöhen und jeden Roboter-Lösungsanbietern die Möglichkeit eröffnen, am Markt teilzuhaben. Laut Christopher Schütte wurde viel Wert darauf gelegt, diese komplexe Technologie in ein möglichst einfach zu nutzendes Produkt für Automatisierungsexperten zu überführen, um zukünftig mehr Lösungen am Markt zu fördern.



Die Konfiguration und Kalibrierung der Simatic Robot Pick AI sei in unter 20 Minuten erledigt. Das integrierte Konzept verringere zusätzlich die Komplexität in der Entwicklung und späteren Integration. Siemens habe sich außerdem bewusst dazu entscheiden, die Simatic Robot Pick AI nicht als Subscription oder Cloud-basierter Robots as a Service (RaaS) anzubieten, sondern als Einmalzahlung und On-Premises Installation.



Die Lösung wurde im März 2023 veröffentlicht und ist bisher bei bonÀrea in Spanien sowie in zwölf Pilotprojekten im Einsatz. Auch österreichische Lieferanten von Materialflusssystemen hätten bereits Interesse bekundet. Laut Schütte würde sich Lösungen basierend auf der Simatic Robot Pick AI - gegenüber einem manuellen Kommissionier-Arbeitsplatz bereits im Zwei-Schicht-Betrieb und unter zwei Jahren amortisieren.