Mit der immer steigenden Bedeutung von mobilen Robotern in der intelligenten Produktion und Logistik wurde bereits 2018 vom VDMA Fachverband Fördertechnik und Intralogistik eine entsprechende Fachabteilung gegründet. Das Ziel war es, die Etablierung eines einheitlichen Standards für den FTS/AMR-Markt, der innerhalb dieser Fachabteilung erarbeitet wird.



Mit der aktuellen Wahl hat die Fachabteilung Fahrerlose Transportsysteme ihren Vorstand neu aufgestellt. Neben Jan Drömer, CIO von Ek robotics, der bereits im letzten Jahr in seine zweite Amtszeit gewählt wurde, wurde Wolfgang Hillinger, Geschäftsführer der DS Automotion, ebenfalls wiedergewählt. DS Automotion entwickelt mobile Roboter und Flottenmanagementsysteme wie AGVs und AMRs. „Ich freue mich sehr über die Wiederwahl und bedanke mich für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Die Gelegenheit, weiterhin im Verband tätig zu sein, ist für mich eine große Ehre. Die Themen, die vor uns liegen sind vielschichtig und komplex, daher freut es mich in einem Team vieler kompetenter Verbandskollegen gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten! Andreas Drost möchte ich für die gute Zusammenarbeit und sein Engagement in der vergangenen Periode danken.“



Neu in den Vorstand wählten die Mitglieder der Fachabteilung Wolfgang Hackenberg. Er ist CEO und Co-Founder von Synaos und ist dort verantwortlich für die strategische Orientierung und Entwicklung des Unternehmens. Vor der Gründung war der studierte technische Diplom-Kaufmann und promovierte Ingenieur zehn Jahre lang bei der Volkswagen AG beschäftigt.