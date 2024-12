Grundsätzlich gilt die Logistik-Branche als Vorreiterin, was die Nutzung von KI angeht. Dabei zeigen zwar die Daten der Microsoft-Umfrage ein anderes Bild - allerdings wurde hier der Fokus auf Büro- und Verwaltungsarbeit gelegt. "Daher beziehen sich die Zahlen nicht grundsätzlich auf die Nutzung von KI-Anwendungen in der Logistik, sondern spiegeln den Büroalltag in der Logistik wider", heißt es auf Anfrage.

KI wird also in der Logistik noch nicht in allen Bereichen gleich intensiv genutzt. Nur knapp 30 Prozent der Befragten geben an, dass sie sich gut auskennen, wenn es um berufliche Anwendungsmöglichkeiten Künstlicher Intelligenz geht. Rund 40 Prozent nutzen KI-Anwendungen regelmäßig am Arbeitsplatz.