Der Verein Netzwerk Logistik holt 50 Experten und Expertinnen als Speaker, 47 Lösungsanbieter für die Fachausstellung und vier Start-ups ins Design Center Linz, um den Teilnehmenden Anregungen für den Umgang mit aktuellen Herausforderungen zu bieten.



Dazu zählen etwa die Lage am Energie-/Gasmarkt und der Ukrainekrieg, die Veränderungen der globale Warenströme, die Logistikkonzepte von Industrie, Handel und Logistikwirtschaft vor neue Herausforderungen stellen, Supply Chain-Resilienz und finanzielle Performance, Risikomanagement, das große Thema der Automatisierung der Intralogistik in Produktionsbetrieben oder das Thema B2B-Servicelogistik.



Auch Trends im Handel und veränderte Konsumentenwünsche, eine effektive Optimierung der Transportnetzwerke dank neuer BI-Tools und Algorithmen, anspruchsvolle Projektlogistik, der Beitrag der technischen Logistik zur Nachhaltigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit in Lieferketten oder New Work durch agile Transformation werden Themen sein, die es zu besprechen gilt.



Dazu erwartet der VNL rund 700 Supply Chain- und Logistikverantwortliche aus Industrie, Produktion, Handel, Distribution, Transport, Logistikwirtschaft am 4. und 5. Oktober 2022. Am 4.1.0 findet das Logistik-Future-Lab und die Abendgala mit der Verleihung Österreichischer Logistikpreises statt, am 5.10 geht der österreichische Logistik-Tag über die Bühne.