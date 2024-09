Peter Melin ist gebürtiger Amerikaner und schwedischer Staatsbürger und neu im Top-Management-Team der nationalen Landesgesellschaft von Toyota Material Handling (TMH). Er übernimmt neben dem After Sales-Bereich auch die Verantwortung des Rental & Used (R&U)-Business im Unternehmen.



TMH machte das Konzernthema „Förderung der Kreislaufwirtschaft durch Gebraucht- sowie Mietgeräte“ durch die Integration von R&U in die Top-Management-Ebene zur Chefsache. "Wir haben keine genauen Marktzahlen zu R&U-Fahrzeugen. Man kann aber klar sagen, dass dieses Segment in Österreich steigt. Wenn es der Industrie nicht gut geht, ist das Gebrauchtgeschäft sehr viel stärker, und das ist gerade der Fall. Es gibt aber auch sonst einen Trend zu Mietlösungen", erklärte kürzlich Österreich-Geschäftsführer Oskar Zettl im Rahmen der internen "Rental and Used (R&U)"-Konferenz von Toyota Material Handling (TMH) Europe.

Peter Melin ist seit achtzehn Jahren bei Toyota Material Handling in den unterschiedlichsten Bereichen tätig. Im Zuge der letzten neun Jahre lag der Fokus seines Aufgabengebiets im R&U-Business: Er war vier Jahre als Manager R&U bei der deutschen Landesgesellschaft tätig, wechselte danach in die schwedische Landesgesellschaft, wo er 2019 ins Top-Management als Director R&U aufstieg.



Seit Anfang September ist Peter Melin nun in einer Doppelfunktion im Top-Management tätig. „Mein Bestreben ist es, durch eine engmaschige Zusammenarbeit und optimale Prozesse zwischen dem Service- und Vertriebsteam unser oberstes Ziel – Servicequalität und Kundenzufriedenheit – weiter auszubauen", so Melin. Im Gebraucht- und Mietgerätemarkt werde sein Fokus auf der Umsetzung der Nachhaltigkeitsbestrebungen des Konzerns auf nationaler Ebene sowie auf der Entwicklung innovativer Konzepte für den Gebrauchtgerätemarkt liegen.



„Ich begrüße diese Veränderung – wenn auch mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Einerseits verlieren wir auf nationaler Ebene mit Alfred Göbl eine langjährige Führungspersönlichkeit, die die Geschichte unseres Unternehmens fünfzehn Jahre mitgeprägt hat,“ so Geschäftsführer Zettl.



Der scheidende Director After Sales, Alfred Göbl, trat per Anfang September seine neue Funktion als Deployment Lead in der europäischen Organisation von Toyota Material Handling an, wo er im Zuge der ERP-Umstellung als Brücke zwischen der Zentrale und den europäischen Niederlassungen agieren wird.



„Andererseits freue ich mich, in Peter Melin ein neues Mitglied in unserem Managementteam begrüßen zu können, das auf eine weitreichende und langjährige Branchenerfahrung zurückblicken kann. Beide Bereiche – After Sales wie auch das Gebraucht- und Mietstaplergeschäft - sind essenzielle Geschäftsfelder, die für unseren ökonomischen wie auch ökologischen Erfolg einen entscheidenden Beitrag leisten werden“, ergänzt Oskar Zettl.



Die strategische Neuausrichtung des Top-Managements von Toyota Material Handling Austria ist nun abgeschlossen: An der

Spitze steht Managing Director Mag. Oskar Zettl. An ihn berichten Peter Melin, Josef Dax, Director Sales & Logistics Solutions sowie Andrej Nikitin, Director Finance.