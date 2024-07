Im Juni ist in Wien die interne "Rental and Used (R&U)"-Konferenz von Toyota Material Handling (TMH) Europe über die Bühne gegangen. Dort bespricht der Konzern den Status Quo, best practices und Innovationen in diesem Bereich. "Das Gebraucht- und Mietgeschäft hat sich sehr stark entwickelt. Wir arbeiten stetig daran zu forschen, wie wir Produkte besser auslasten können. Dafür investieren wir sehr viel in Innovationen in diesem Bereich", erklärt Ralph Cox, Senior Vice President Market Operations at Toyota Material Handling Europe.



"Wir haben keine genauen Marktzahlen zu R&U-Fahrzeugen. Man kann aber klar sagen, dass dieses Segment in Österreich steigt. Wenn es der Industrie nicht gut geht, ist das Gebrauchtgeschäft sehr viel stärker, und das ist gerade der Fall. Es gibt aber auch sonst einen Trend zu Mietlösungen", ergänzt Österreich-Geschäftsführer Oskar Zettl. Dieser sei wichtig und komme sowohl Kunden als auch der Umwelt zugute. "Heute kann es sich kein Unternehmen mehr erlauben, das Thema Nachhaltigkeit außen vorzulassen. Früher war das anders, wenn die Wirtschaft schlechter lief, hat man Nachhaltigkeit oft vernachlässigt. Das hat sich geändert", so Zettl.

Deshalb stärke man in Österreich das Gebraucht- und Mietgeschäft und hebt es mit Anfang September auf die Management-Ebene - inklusive organisatorischer Verstärkung. Dafür wird der Schwede Peter Melin die in Österreich neue Position des „Director Rental & Used and Aftersales“ besetzen. Er ist seit 18 Jahren bei Toyota Material Handling, davon vier Jahre als R&U Manager in Deutschland und seit 2019 R&U Director in Schweden tätig. Mit September 2024 wechselt er nach Wien.

