2008 von Wilfried Sihn und Dieter Fellner als erste europäische Tochtergesellschaft von Fraunhofer gegründet, verfügt Fraunhofer Austria Research heute über zwei eigenständige Center: Data Driven Design (DDD) und Nachhaltige Produktion und Logistik.



Letzteres leitet Wilfried Sihn gemeinsam mit Sebastian Schlund. "Mit fast 140 Mitarbeitenden erzielen wir einen Betriebshaushalt von rund zehn Millionen Euro bei einem sehr hohen Industrieanteil von deutlich über 40 Prozent", schildert Wilfried Sihn.



Nach insgesamt 15 Jahren übergibt der Gründer und langjährige Geschäftsführer die Leitung von Fraunhofer Austria, eben verantwortlich für das Center Nachhaltige Produktion und Logistik (NPL), an Sebastian Schlund, der 2021 schon den Forschungsbereich Sihns an der TU Wien übernommen hat. Neuer Leiter des Centers NPL wird Martin Riester, ehemaliger Geschäftsbereichsleiter Logistik und Supply Chain Management.



Wilfried Sihn wird Fraunhofer Austria auch weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung stehen, wie er in einer Aussendung schreibt.