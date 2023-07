Um den Verladeprozess schnell abwickeln zu können, nehmen die Train-Handler in der Regel jeweils zwei Transportgestelle gleichzeitig auf. Dennoch muss der Vorgang flexibel gehalten werden – beispielsweise bei einer ungeraden Anzahl an Transporteinheiten. Die Gabelzinken lassen sich deshalb automatisch seitlich verstellen, zusammen- und auseinanderfahren sowie hydraulisch komplett hochklappen. Auf diese Weise ist auch ein Einzeltransport möglich.



Um einen Stillstand der Anlage in jedem Falle zu verhindern, sind die beiden Train-Handler-Systeme redundant ausgelegt und auch einzeln in der Lage, den gesamten Verladebereich zu bedienen. Eine abgesicherte Wartungsposition je Train-Handler ermöglicht dann die freie Fahrt auf der gemeinsam genutzten Kranbahn. Darüber hinaus legte Skoda großen Wert auf eine einfache Wartung, schnelle Reparaturzeiten sowie die leichte Zugänglichkeit und Austauschbarkeit der Komponenten.



Das Wissen über das sensible Batteriehandling stammt aus den vollautomatisierten Batteriewechselstationen von Vollert für fahrerlose Transportfahrzeuge (AGV) in der Hafenlogistik. Hier tauscht Vollert innerhalb von fünf Minuten vollautomatisiert zwölf Tonnen schwere Batterietröge und führt sie zum Laden in ein Hochregallager.