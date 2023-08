Laut IFR sind Industrieroboter in Europa stark auf dem Vormarsch: In den 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im Jahr 2022 fast 72.000 Geräte installiert - ein Anstieg um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dies seien allerdings nur vorläufige Ergebnisse, heißt es von der International Federation of Robotics (IFR).

Dabei ist Deutschland der mit Abstand größte Robotermarkt in Europa: 2022 wurden rund 26.000 Einheiten (+ drei Prozent) installiert. Dies entsprach einem Anteil von 37 Prozent an den Gesamtinstallationen in der EU.

Weltweit hatte das Land die vierthöchste Roboterdichte, nach Japan, Singapur und der Republik Korea. Dabei ist die Automobilindustrie traditionell der Hauptabnehmer von Industrierobotern in Deutschland. Im Jahr 2022 wurden 27 Prozent der neu eingesetzten Roboter in dieser Branche installiert.

Italien ist nach Deutschland der zweitgrößte Robotermarkt in Europa. Im Jahr 2022 wurde ein Allzeithoch von fast 12.000 Einheiten (+ zehn Prozent) installiert. Dies entspricht einem Anteil von 16 Prozent an den Gesamtinstallationen in der EU.

Der Robotermarkt in Frankreich steht 2022 an dritter Stelle in Europa. Die jährlichen Installationen stiegen um 15 Prozent mit einer Gesamtzahl von 7.400 Einheiten. Das ist weniger als ein Drittel der Zahl des Nachbarlandes Deutschland.