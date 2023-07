Addverb hat in Indien, in der Industrieregion Greater Noida, innerhalb von drei Jahren bereits die zweite Produktionsstätte für Roboter in Betrieb genommen. In der angrenzenden Stadt Noida wurde kürzlich zudem ein Software-Entwicklungszentrum errichtet, in dem der Anbieter Value-Added-Software für Lagerroboter und Materialtransportlösungen für seine Kunden bereitstellt.



Das rasante Wachstum in Indien unterstütze Addverbs gleichzeitigen Ausbau seiner Präsenz und Marktanteile in der EMEA-Region, insbesondere in Deutschland und den Niederlanden, heißt es vom Automatisierungs-Anbieter.



Die neue „Bot-Verse“ Fabrik kann auf einer Fläche von 55.700 Quadratmetern – das entspricht circa acht Fußballfeldern - über 100.000 mobile Roboter pro Jahr herstellen. Die verschiedenen Spezifikationen und Kategorien erstrecken sich dabei von autonomen mobilen Robotern (Dynamo), (vertikalen) Sortier- (Zippy und SortIE) und Mehrkarton-Kommissionier-Robotern (Veloce) über Karton- (Quadron), Paletten- (Cruiser) und Multi-Level-Shuttles (Medius) bis hin zu kollaborativen Robotern sowie Shuttle-Systemen für Paletten (Multi-Pro) und Kleinteile (Quadron).