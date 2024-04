Wie können die analoge und die digitale Welt Hand in Hand arbeiten, um den Arbeitsalltag so effizient wie möglich zu gestalten? Diese Frage stellen sich auch Rudolph und sein Unternehmen Exapture: „Niemand bekommt das Papier raus aus unseren Geschäftsabläufen. Dafür hat es einen zu hohen Stellenwert im Umgang mit Dokumenten, Rechnungen oder Zeugnissen und bleibt daher weiterhin integraler Bestandteil täglicher Arbeitsprozesse.“ Mithilfe von Software für Multifunktionsgeräte (MFP) lassen sich Informationen aus Papierdokumenten urbar machen und in die weiteren notwendigen Abläufe einpflegen.



Die MFP erweisen sich hier als Ausgangspunkt digitalisierter Methodiken. „Was der Scan am Gerät vorbereitet, verarbeitet die Software durch Optical Character Recognition (OCR) weiter“, erklärt Rudolph. „Durch Texterkennung und voreingestellte Befehle lassen sich Dateien korrekt einsortieren oder allen weiterführenden Arbeitsschritten zuführen – und das völlig selbstgesteuert. So werden aus starren, nicht nutzbaren Informationen auf Papier dynamische und komplett automatisierte Dokumente, die keine weitere menschliche Betreuung mehr benötigen. Der Faktor Mensch endet beim Scannen, was die Effizienz aller nachfolgenden Prozesse enorm steigert und in einer Vielzahl von Branchen Anwendung finden kann.“