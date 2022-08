Der Schwerpunkt der vor kurzem eröffneten Niederlassung von TGW im südkoreanischen Seoul liegt auf mechatronischen Subsystemen für die Marktsegmente Bekleidung/Fashion, Lebensmittel sowie Industrie- und Konsumgüter.



„Südkorea, die Heimat zahlreicher international führender Technologieunternehmen, ist eines der am höchsten industrialisierten Länder der Welt mit einer großen Affinität für Automatisierung in fast allen Lebensbereichen. Insbesondere in den TGW-Kernbranchen Bekleidung/Fashion, Lebensmittel sowie Industrie- und Konsumgüter spielt Automatisierung eine zentrale Rolle“, so TGW-Chef Harald Schröpf. „Die zunehmend schwierige Suche nach Arbeitskräften, hohe Lohnkosten sowie steigende Grundstückspreise lassen südkoreanische Unternehmen verstärkt in die Automation ihrer Prozesse investieren.“



TGW ist in Asien mit zwei Standorten in China (Shanghai und Changzhou) und einer Niederlassung in Singapur aktiv. Mit der Gründung einer eigenen Gesellschaft in Seoul wird in einem weiteren Schritt gezielt der südkoreanische Wachstumsmarkt adressiert, hießt es von TGW. Dazu wurde eine strategische Kooperation mit LG CNS vereinbart, der Automatisierungssparte des Technologieunternehmens LG. Dort heißt es, man mache gemeinsam einen großen Schritt in Richtung Next Generation Fulfillment Center am koreanischen Markt.