Der Marchtrenker Intralogistiker TGW Logistics präsentiert auf der heurigen Logimat eine "Weltpremiere", wie das Unternehmen mitteilt. Denn der neue Taschensorter sei auf den tatsächlichen Bedarf maßgeschneidert und eben nicht - wie konventionelle Taschensorter - darauf ausgelegt, Spitzenlasten abzudecken. Dadurch gebe es viel ungenutztes Potenzial, da sie außerhalb der Peakzeiten nicht eingesetzt werden.

Der neue Taschensorter SmartPocket stelle deshalb mit seiner hohen Skalierbarkeit einen smarten Gegenentwurf dar, indem er sich kurzfristig an eine veränderte Geschäftsentwicklung anpassen lasse. Zusätzliche Leistung in Form weiterer Module können Kund:innen einfach dazu kaufen. Von der Vertragsunterzeichnung bis zum Go-live dauert es nur sechs Monate, so TGW.

„SmartPocket ist ein Gamechanger für die Intralogistik“, so Matthias Stötzner, Vice President Pocket Sorter bei TGW Logistics. „Die disruptive Hängefördertechnik nutzt autonome sensorgesteuerte Roboter, die sich in einem Schienensystem samt Kreuzungen selbstständig in Richtung Ziel bewegen. Dieser Ansatz bringt sehr hohe Flexibilität im Anlagendesign und -betrieb und ermöglicht hohe Skalierbarkeit und optimale Redundanz. Stehzeiten werden signifikant minimiert.“