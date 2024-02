Die zehn Messehallen der Logimat in Stuttgart waren auch in diesem Jahr wieder frühzeitig ausgebucht. Mehr als 1.500 Aussteller aus 40 Ländern präsentieren ihre jüngsten Produktentwicklungen und Lösungen für die Intralogistik. Dabei sind etwa 150 Unternehmen erstmals auf der Messe zu finden, jeder dritte Aussteller kommt dabei nicht aus Deutschland: 86 Unternehmen aus Übersee, davon 48 aus China, fünf aus Taiwan und 23 aus Nordamerika. Die längste Anreise bewältigt die Genie Grips Ltd., australischer Hersteller von Anbaugeräten und Sicherheitssystemen für Stapler.



Aus Österreich präsentieren in diesem Jahr knapp 50 Unternehmen ihr Portfolio auf der Intralogistik-Messe. Dispo hat sie alphabetisch aufgelistet.

ABF präsentiert sich und seine Lösungen in diesem Jahr gemeinsam mit Symeo und Primetals Technologies . Im Fokus ihres Auftritts steht die Lösung OneBase MFT, die ein Lagerverwaltungssystem (LVS), kontinuierliche Materialverfolgung sowie eine vollautomatische, situationsadaptive Materialflusssteuerung inkl. 3D-Lagervisualisierung umfasst.



Halle 8, Stand 8G65





Halle 6, Stand 6B41





Halle 5, Stand 5F45





Halle 3, Stand 3A70





Halle 10, Stand 10G58





Halle 8, Stand 8D11





Halle 6, Stand 6D05





Halle 1, Stand 1H17





Halle 5, Stand 5B41





Halle 5, 5D01





Halle 1, Stand 1C80





Halle 10, Stand 10D06





Halle 8, Stand 8F70





Halle 10, Stand 10A10





Halle 7, Stand 7B56





Halle 5, Stand 5B41





Halle 6, Stand 6C77





Halle 5, Stand 5D71





Halle 3, Stand B01/B03 und Halle 6, Stand C77





Halle 1, Stand 1G45





Halle 8, Stand 8D71





Halle 1, Stand 1B37





Halle 1, Stand 1B04





Halle 5, Stand 5A07





Halle 6, Stand 6C05





Halle 4, Stand 4F57





Halle 5, Stand 5B51





Halle 8, Stand 8D81





Eingang Ost, Stand ES21





Halle 2, Stand 2C01





Halle 8, Stand 8F58





Halle 8, Stand 8G65





Halle 9, Stand 9D48





Halle 1, Stand 1D03





Halle 3, Stand 3A51





Halle 6, Stand 6C05





Halle 4, Stand 4G04





Halle 1, Stand 1A65





Halle 1, Stand 1A68





Halle 8, Stand 8C09





Halle 5, Stand 5C21





Halle 5, Stand 5G23





Halle 3, Stand 3B21





Halle 3, Stand 3F25





Halle 9 Stand 9C38





Halle 7, Stand 7D05