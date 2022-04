Toyota kauft Intralogistik-Spezialisten

Die Viastore Group ist ein internationaler Intralogistik-Anbieter mit Hauptsitz in Stuttgart. 600 Mitarbeitende in 17 Ländern arbeiten in den drei Geschäftsbereichen Intralogistik-Systeme, Intralogistik-Software und unterstützende Services. Für das Geschäftsjahr 2021 wies die Gruppe einen Umsatz von rund 140 Millionen Euro aus.



Mit der Übernahme von Viastore will TICO das Materialfluss- und Intralogistikgeschäft stärken. Für Toyota Material Handling Europe (TMHE) wird die Akquisition im Laufe der Zeit zu einem Ausbau der Kapazitäten führen. TICO wird alle Anteile an dem Familienunternehmen über seine europäische Holdinggesellschaft Toyota Industries Europe erwerben.