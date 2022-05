Post setzt auf neuen Bereich von Toyota Material Handling

Nachdem Toyota seine Branchenpräsenz mit der Übernahme von Bastian Solutions und Vanderlande Industries bereits 2017 ausgebaut hat, folgt in der DACH-Region der nächste Schritt: Mit dem Bereich Logistics Solutions Integration (LSI) positioniert sich Toyota Material Handling nun als Gesamtanbieter für Automatisierungslösungen.



Verantwortet wird der neue Bereich in Österreich von Josef Dax in seiner Funktion als Director Logistics Solution bei Toyota Material Handling Austria. Die österreichische Landesgesellschaft ist nach Unternehmensangaben bereits seit mehreren Jahren Automations-Kompetenz-Zentrum für Zentral- und Südosteuropa.



Ein wesentlicher Fokus des erweiterten Portfolios liegt auf einem intelligenten, automatisierten Kleinteilelager, das automatisierte Roboter zur Lagerung nutzt. Über sein Tochterunternehmen Bastian Solutions bietet Toyota das modulare und hochdichte System nun auch im deutschsprachigen Raum an.



Das erste LSI-Projekt in der DACH-Region setzt TMH bei Post Systemlogistik um. „Mit dem Projekt möchten wir die Kapazität und Produktivität unseres Fulfillmentzentrums steigern. Zusätzlich hat die neue Lösung das Potenzial, die Arbeitsergonomie für unsere Mitarbeiter deutlich zu verbessern“, erläutert Thomas Hagen, Head of AutoStore® & Automatisation bei der Österreichischen Post.

Zum Auftragsvolumen konnte Toyota Material Handling Austria keine Angaben machen.