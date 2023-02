Toyota Material Handling Europe (TMHE) und Toyota Motor Europe kooperieren im Rahmen der Olympischen und Paralympischen Spiele Paris 2024. Die Toyota-Gruppe ist seit 2015 als Partner bei den Olympischen Spielen dabei, für 2024 ist nun neu auch Toyota Material Handling Europe im Boot.



TMHE wird im Rahmen dessen Flurförderzeuge und Intralogistiklösungen bereitstellen. Die Partnerschaft umfasst die gesamte Bandbreite des bestehenden und zukünftigen Geräte- und

Lösungssortiments - darunter Gegengewichtsstapler, Niederhubwagen und Hochhubwagen mit einer Kombination aus Elektro- und Brennstoffzellentechnologie. Man wolle im Rahmen des Beyond Zero-Konzepts Lösungen für den sicheren, nachhaltigen und intelligenten Transport von Gütern und Personen liefern.



In einer Sache hält sich TMHE noch bedeckt: Das Unternehmen plane auch, völlig neue, zukunftsweisende Konzepte für den Warentransport vorzustellen und damit zur Mission der Olympischen Spiele beizutragen, alle Veranstaltungen CO2-neutral oder gar CO2-negativ zu gestalten, heißt es in einer Aussendung. Dazu gibt das Unternehmen allerdings noch keine detaillierteren Informationen, es könnte aber sein, dass es auf der Logimat im Mai mehr Details dazu gibt.



„Obwohl wir innerhalb der Toyota-Gruppe in unterschiedlichen Geschäftsbereichen tätig sind, war es für uns sinnvoll zusammenzuarbeiten, um so die leistungsstärksten und umfassendsten Lösungen nach Paris bringen zu können", sagt Ernesto Domínguez, Präsident und CEO von Toyota Material Handling Europe.