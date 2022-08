Gründe für eine Aktualisierung eines automatisieren Lagers gibt es viele – sei es, weil sich die Kundenanforderungen geändert haben, eine Steigerung der Durchlaufzeiten nötig wird oder weil etwa Ersatzteile nicht mehr zur Verfügung stehen. Außerdem kommt manchmal die Technik selbst in die Jahre oder sie kann nicht mehr das leisten, was aktuell nötig wäre.



„Für eine erste Einschätzung reicht es, eine Checkliste zu führen. Hier lassen sich die wichtigsten Eckpunkte als einfache Entscheidungshilfe nutzen“, empfiehlt Rainer Schulz, Geschäftsführer der sysmat GmbH und Experte für Lagerautomatisierung. Er erklärt, welche Fragen sich Anwender stellen sollten und wie sie schnell herausfinden können, ob die Anlage noch auf Stand ist.



„Manchmal ist auch eine direkte Anbindung eines Warenwirtschaftssystem wie SAP-EMW oder MS-Dynamics an das Automatiklager geplant. Oder die Wartungskosten der bestehenden Anlage steigen seit einiger Zeit überproportional an, während die Verfügbarkeit sinkt. Dann müssen Verantwortliche handeln und die Modernisierung in Angriff nehmen“, sagt Schulz.



Denn ist das Lager nicht up to date, verursacht es im Zweifelsfall mehr Kosten, die Verluste für das Unternehmen bedeuten. Von Zeit zu Zeit sollten Anwender also ihren Status quo genau unter die Lupe nehmen. „Das muss auch im ersten Schritt nicht mit viel Zeit und Aufwand verbunden sein“, stellt Schulz heraus.