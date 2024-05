Das pharmazeutische Großhandelsunternehmen Limedika mit Hauptsitz in Kaunas, Litauen, beliefert mehr als 1500 litauische Apotheken und Krankenhäuser. Signifikante Veränderungen in der Auftragsstruktur, das erweiterte Angebot von Click&Collect für Apotheken, ein starker Anstieg im E-Commerce sowie die große Verantwortung als Versorger von Patient:innen mit Pharmazeutika, Veterinärprodukten und Artikeln zur Nahrungsergänzung erforderten eine Erweiterung des bereits bestehenden Logistikzentrums von Limedika. Beide Unternehmen pflegen eine langjährige Partnerschaft und gründeten ein Team aus Design Engineers und Softwarespezialisten mit dem Ziel einer Logistiklösung für unterschiedliche Auftragsstrukturen, raschen Auslieferungszeiten und einer möglichst kleinen Fehlerquote.



Das Ergebnis, die Taschensorteranlage der Serie AutoPocket in die bestehende Lagerlogistik zu integrieren bietet eine vollautomatisierte Auftragszusammenführung, eine effiziente Multi-Channel-Auftragsabwicklung, eine lückenlose Dokumentation und ein flexibles Design mit Spielraum für weiteres Wachstum.



Im Wesentlichen konnte die bestehende Struktur eines klassischen Pharma-Lagers aus Schnelldrehautomaten, Fachbodenregalen sowie Kontroll- und Versandstationen unverändert bestehen bleiben. Hauptsächlich Aufträge der Kategorie Click&Collect für Apotheken als auch Artikel aus E-Commerce-Bestellungen, die direkt an den Verbraucher geliefert werden, kommen gesammelt aus den unterschiedlichen Lagerplätzen und werden an den Beladestationen einzeln in die Taschen des AutoPocket-Systems abgegeben. Die AutoPocket ermöglicht es, an jeder beliebigen Stelle im Lager Waren automatisch und punktgenau abzugeben, ohne dabei die Geschwindigkeit zu reduzieren oder anzuhalten. Weitere Features ermöglichen Limedika eine effiziente Batch-Kommissionierung bei 100%-iger Nachverfolgung der Serien- und Chargennummern.



Mit der Hardware geht auch die modernste Lagerlogistik-Software einher. Während das Warehouse Management System (WMS) von Limedika bereitgestellt wird, ist das Warehouse Control System (WCS) Teil der Knapp-Lösung. Um den technischen Zustand der gesamten Anlage zu überwachen, wurde zusätzlich KiSoft SCADA implementiert. Neben dem aktuellen Zustand visualisiert die Software alle Anlagenkomponenten und informiert über den Betriebszustand. Besonders schnelles Reagieren ermöglicht KiSoft SCADA im Falle eines Störfalls, da das Problem unmittelbar lokalisiert werden kann. Dieses neue skalierbare Konzept öffnet dem AutoPocket-Taschensystem völlig neue Anwendungsmöglichkeiten für die Pharmabranche.