Auch in Sachen Cybersecurity spielt das Thema Cloud eine große Rolle – denn auch hier braucht es ein großes IT-Team, welches sich um die Sicherheit der internen Infrastruktur kümmert. Trotz der aktuellen Berichterstattung, die fast täglich von erfolgreichen Cyberattacken berichtet, genießt das Thema noch immer nachrangige Priorität, nur selten ist in Unternehmen überhaupt Personal nur für diesen Bereich abgestellt. Mit Folgen: Allein im vergangenen Jahr verzeichnete das Bundeskriminalamt in seinem Report Schäden durch Ransomware-Angriffe in Höhe von 203 Milliarden Euro – nur in Deutschland. Dass klassische Business-Software in den seltensten Fällen auf Cybersicherheit ausgelegt ist, macht die Situation dabei alles andere als besser.



Im Falle von Cloud-Suiten muss sich kein Unternehmen dagegen selbst um die Cybersecurity kümmern. Und dabei geht es nicht einmal um reine Einsparungen von Kosten oder Personal: Die Betreiber der Rechenzentren, in denen die Daten der Cloud-Kunden gehostet werden, sind nicht nur auf die bestmögliche Cybersecurity spezialisiert, sie haben auch wie kaum jemand sonst überhaupt die Ressourcen, um eine solche Infrastruktur überhaupt zu unterhalten.

Auch im Warehouse Management gilt also der alte Grundsatz: Je fortschrittlicher, desto besser. Bis zu einem sich selbst verwaltenden voll digitalisierten und automatisierten Lager ist es natürlich noch ein weiter Weg. Der erste Schritt besteht jedoch in der Optimierung des bestehenden Lagerbetriebs. Das Stichwort hier lautet wie so oft „digitale Transformation“. Ein modernes Multi-Tenant-Cloud-WMS bietet Unternehmen die Chance, ihre bestehende Infrastruktur zu optimieren und modernisieren und damit den Herausforderungen der Industrie – Cybersecurity, Fachkräftemangel, Disruption – zu begegnen.