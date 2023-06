Die Kommissionierung und Verpackung ist ein Bereich, in dem der Automatisierungsbedarf am größten ist. Bestehende Studien weisen darauf hin, dass die Kommissionierung der zeitaufwändigste Teil der Lagerfunktionen ist und etwa 70 % der Betriebszeit und etwa 55 % der Betriebskosten in Anspruch nimmt. Dementsprechend ist nach Ansicht der Teilnehmer in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich die Kommissionierung und Verpackung derjenige Aspekt der Lagerhaltung, der am meisten automatisiert werden muss, während in Deutschland der Versand an erster Stelle steht. Auch Bestandsmanagement und -verfolgung sind in den Niederlanden und im Vereinigten Königreich gleichermaßen wichtige Handlungsfelder.

Die Verkürzung der Durchlaufzeiten und die Flexibilität, mit der auf Schwankungen reagiert werden kann, werden als die größten Vorteile der Automatisierung angesehen. Von den vielen Vorteilen der Automatisierung ist nach Ansicht der Befragten in den Niederlanden (22 %) und im Vereinigten Königreich (26 %) die Verkürzung der Bearbeitungszeit der größte Vorteil. In Deutschland wird die Flexibilität zur Bewältigung von Schwankungen als der größte Vorteil angesehen. Der Vorteil einer schnellen Skalierung wird von den Befragten aus Deutschland (18 %) und den Niederlanden (18 %) gleichermaßen anerkannt.



Interessanterweise gehört das Erreichen der Speicherdichte zu den Aspekten, die nicht als so wichtiger Vorteil der Automatisierung wahrgenommen werden wie andere Aspekte.