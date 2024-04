Standardmäßig ist das FFTigv mit der induktiven Ladetechnik von Wiferion ausgestattet. „Aufgrund der engen Taktzeiten im Rohbau und der stark gestaffelten Zyklen war für uns von Anfang an klar, dass wir bei der Energieversorgung auf kabelloses Laden setzen“, erklärt Jan Kreuzer. „Da das etaLINK-System hier der Standard ist und bereits mehrere tausend Systeme erfolgreich im Einsatz sind, kam für uns nur Wiferion in Frage“. Die Herausforderung bestand darin, dass die Roboter aufgrund des schweren Transportgutes in kurzer Zeit mit hohen Strömen beladen werden mussten. Wiferion hat daher ein auf diese Anforderungen abgestimmtes Energiesystem aus Hochleistungsbatterien und Ladegerät entwickelt. Das FFTigv verfügt über zwei etaLINK 3000-Schnellladesysteme, die parallel geschaltet eine Ladeleistung von 6 kW erbringen und die Batterien mit einer Laderate von 2 C mit Energie versorgen.



Die Ladepunkte können an nahezu jeder häufig frequentierten Stelle im Lager platziert werden. Fährt ein Roboter an einen Ladepunkt, startet die Energieübertragung automatisch und überträgt nach nur einer Sekunde den Strom mit voller Leistung. „Wir laden unsere AGVs im Prozess. So vermeiden wir Ladepausen und unproduktive Fahrzeiten zu stationären Ladestationen und stellen die Verfügbarkeit der Fahrzeuge rund um die Uhr sicher“, sagt Nils Kramm, Projektleiter Mechanik. So kann FFT hochproduktive Produktionslinien wie im Werk der BMW Group in Leipzig realisieren.



Ein weiteres Kriterium für FFT war die Robustheit des Systems. „Unsere Produktionsanlagen zeichnen sich durch höchste Zuverlässigkeit aus. Wartungsintensive Technologien sind für uns daher keine Option“, betont Kramm. etaLINK hingegen ist ein gekapseltes System. Es kommt ohne mechanische Komponenten aus. Damit ist es zu 100 Prozent wartungsfrei.



Weltweit sind bereits 130 Ladesysteme in AGVs von FFT im Einsatz. Derzeit realisiert der Systemlieferant für die BMW Group im Werk Leipzig eine neue Fertigungsanlage mit einer zweistelligen Roboterzahl.